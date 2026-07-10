カンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(20日スタート、毎週月曜22:00～ ※初回15分拡大)の制作発表会見が10日、都内で行われ、ヒロイン役の生見愛瑠がオファー時のエピソードを明かした。

生見愛瑠

生見は、学園ドラマで教師役を演じるのは初だといい、その心境を語った。

司会役の山崎裕太から「昔から(『GTO』が)あるなかに、急にヒロインとして入るのはどういう心境でしたか?」と聞かれ、生見は「話がきたときに生徒だと思ったんですよ。私はまだ生徒いける。ぜひやりたい」と、生徒役へのオファーだと思ったのだそう。

そして、「まさかの副担で、松嶋(菜々子)さんのポジションで、いいんですか?」と、驚いたことを振り返った。

生見愛瑠

初の教師役については、「反町さんが裏でも鬼塚先生でいてくれるので、現場は自然と入っていく感じで、和気あいあいとやっています」と、反町隆史への印象をコメント。

それを受けて反町は「(生見演じる)この役ってすごく難しい。鬼塚寄りでもありながら、一般的に求められる教師像だったりする。それをサラッと、長ゼリフもサラッと」と、生見の演技を賞賛した。同じく登壇した脚本家の遊川和彦氏からも「素晴らしい芝居していますよ」とお墨付きだ。

賞賛の声に、生見は笑顔で「ありがとうございます」と応じた。