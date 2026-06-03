「誕生日当日の朝、何してたかわかる?」52歳の誕生日を迎えたお笑いタレントの有吉弘行。当日の意外な行動を明かした――。

有吉弘行

有吉弘行「誕生日当日の朝、私がしてたこと何かわかる?」

5月31日に、52歳の誕生日を迎えた有吉。同日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、アシスタント陣に、「お誕生日おめでとうございます!」と祝福されるも、「ああ、はい……」といまいち盛り上がらず。次に放送日と誕生日が重なるのは2037年、その次は2043年だと聞くと、「2043年なんて何歳だよ? 70歳はいってるだろ。(同番組は)やってないだろ!」と声を上げた。

一方で、「今日は家でもね。子供と妻がケーキを買ってきて。家に着いたら、子供が興奮してケーキをひっくり返して……」と家族とのエピソードを明かし、アシスタント陣も、「幸せエピソードですね」とほっこり。この日は、自身がMCを務めた「ダチョウ倶楽部の40周年感謝祭」の話題で持ちきりだったが、「鶴瓶さんが熱湯風呂で溺れてるエピソードより、俺にとっちゃ、子供がケーキひっくり返したエピソードのほうが笑えるから」とジョーク交じりに語る場面もあった。

また、「今日は私の誕生日なんですけど、誕生日当日の朝、私がしてたこと何かわかる?」とおもむろに質問した有吉。アシスタント陣が、「犬の散歩とか?」「自分で料理を作って。自分へのご褒美で」と答えるも、「正解はね……、フライパンの焦げ取り」と告白。「昨日とか明日でもいいじゃないですか! 別に今日やらんでも」とツッコまれると、「思い立ったが吉日なもんで……」と笑いながら返していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。