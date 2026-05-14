「10年前から繰り返し言っております」お笑いタレントの有吉弘行が、“ベストマザー賞”への私見を語った――。

有吉弘行

有吉弘行が「私はもうプツッと途切れて…」と寂しげな理由

今年で18回目となる「ベストマザー賞2026」が発表され、女優の相武紗季、タレントの南明奈、歌手の加藤ミリヤらが受賞。有吉は、10日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「私、有吉は、10年前から繰り返し言っております」と前置きしながら、「ベストマザー賞は、世界中のお母さんです」と持論を展開。これには、アシスタント陣から、「めちゃめちゃいい言葉だと思います」「すごくいい」と称賛の声が上がった。

その後も、「言わせてください! すべての世の中のお母さん、みなさんがベストマザー賞です!」「私はみなさんが、本当に日々頑張ってることをわかっております!」「世界中のすべてのお母さまがベストマザー賞であることは忘れないでほしい」と熱弁が止まらず。また、前回の放送で、母親の死去を報告した有吉。「母の日」だったこともあり、「私はもうプツッと途切れて……」と寂しげに語り、「そうは言っても、妻のお母さんは。義理の母ですけど、母ということで」と話す場面もあった。