「この前も、久々見たよ」お笑いタレントの有吉弘行が、街中での恐怖体験を語った――。

有吉弘行

「ガムテープで扉押さえてるヤツ」「おじいさんだった」

17日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「この前も、久々見たよ。軽自動車。ガムテープで扉押さえてるヤツ。おじいさんだった」と切り出した有吉。ガムテープで補修された車を見かけ、「めっちゃ怖かった。子供連れて歩いてて……。その車が横に来たとき、やっぱめっちゃ怖かった」と恐怖を感じたようで、アシスタント陣も、「怖いですね」と共感した。

また、有吉は、電動キックボードについても言及。都市部におけるシェアリングサービスとして大人気だが、「みんなで使い回してるからさ。そいつのせいじゃないんだろうけど……」と前置きしつつ、「結構、ナンバープレート曲げてるヤツ多くない? あれズルいよな」と苦言。「あれ、どうなんだろうな。ナンバープレート、グニャっと曲げて見えないようにしてんだけど」とぼやき、「ヤダ～」と声を上げていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。