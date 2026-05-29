「ちょっと不思議なことがあった」タレントの上沼恵美子が、細木数子さんとの思い出を明かした――。

上沼恵美子

『快傑えみちゃんねる』に準レギュラーとして出演していた細木数子さん

2000年代に占い師として人気を博し、TBS系『ズバリ言うわよ!』などメディアにも引っ張りだこだった細木さん。10日に更新されたYouTubeチャンネル『上沼恵美子ちゃんねる』で、上沼は、「私は非常に親しくさせていただいた」と明かし、「東京で大ブレイクして、“視聴率女王”って言われてたんですが。その前に、大阪でブレイクされてるんですよ」と、カンテレ『快傑えみちゃんねる』に準レギュラーとして出演していた細木さんについて語った。

「悪いことしてたとか、霊感商法やとか。そんなんはごめんなさい。知らない」としつつ、「私は、好きだった。面白かった」と話した上沼。あるとき、細木さんと台湾ロケに行ったそうで、「ちょっと不思議なことがあった」と回想。夜市で数字当てゲームの屋台を見つけ、「“23番”とか言ったら、“はい! 当たり”ってなんかくれる」と説明しながら、「6～7回ずっと当たるんよ。ビックリしたのは、私らじゃない。当てもん屋のおっちゃんが腰抜かしてた。“なんだこの人は!?”って。全当たりやった」と当時の驚きを振り返った。

上沼は、そんな細木さんを、「痛快というか、潔いというか、歯切れがいいというか。ズバッと言うから。私もそんな気性やから、割と気持ちは合いますね。夜市とかウロウロするには最適な相手でした。だから、台湾は面白かった」と懐かしそうに回顧。宝石店を訪れた際も、「これ買いなさい」とダイヤを勧められたそうで、「説得力があんねん。12万円ぐらいのリングでしたけどね。買って帰りました」と話し、「ずっとお守りみたいにしてて。話を作るな! って言われたら嫌やけど……。仕事の調子よかったな～」と打ち明ける場面も。

改めて、細木さんについて、「東京でブレイクする前やねんけど、大阪ですごかったから。やっぱりこの人ってすごいな! って、どっかで思ってたと思う。女やし、主婦やし」「支持されるのは、女の人が多いわけですよ。先生はハッキリ物を言うてくれて、背中をポンと押してくれるっていうよさがあった」と語った上沼。「“地獄に堕ちるわよ!”は言い過ぎやと思いますよ。そやけど、そういうハッキリしたところ、歯切れのよさが、細木先生の支持されたところやろうな。頼りがいのある姉御っていう感じはしてた」としみじみ語っていた。