「傘立てがバカラで……」タレントの上沼恵美子が、2000年代に占い師として人気を博した細木数子さんのエピソードを明かした――。

上沼恵美子

「マスクメロンが山積み」「千疋屋でもあんだけ並んでない」

10日に更新されたYouTubeチャンネル『上沼恵美子ちゃんねる』では、細木さんの波乱の人生を実話ベースで描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の感想を語りながら、細木さんが所有していた京都の別邸の話題に。700坪超の大豪邸をロケで訪れたという上沼は、「かやぶき屋根のガレージで。3～4台置けるんやけど、それは立派」と回想。細木さんに、ガレージの屋根だけで1億円だと言われたそうで、「『1億よ』って軽くね。『1億ですか!?』ってこっちは言わなアカンけど……。私が値段言うてもらうの大好きってことを、細木先生はご存じなのよ(笑)」と笑いながら明かした。

このほか、「玄関のところに、旅館みたいな1枚板が。1段、2段、3段って上がるんだけど、黒松やら何松、何松って全部言うてくれて。それが1枚、何千万ってするの」「傘立てがバカラで、1,000万円って言うてました。それはもう見事でした。バカラってグラスしか知らんもんね」と数々のエピソードを披露。「ビックリしたのは仏壇。もう仏壇はハンパじゃない。すごい立派」だったそうで、「マスクメロンが山積み。千疋屋でもあんだけ並んでない。きれいに並べてはんの。ピラミッドのように」と衝撃の光景を明かした。

また、ロケが終わると、細木さんは、出演者とスタッフ全員に、「1つ10万円ぐらいはする国産のマツタケ」をお土産に渡していたという。上沼は、「気前のいい方ではある」と称しつつ、「私が知ってる細木数子さんというのは、テレビで活躍してるときの細木さんしか知らないからね」と吐露。番組での共演やプライベートで食事に行くなど、「非常に親しくさせていただいた」と振り返っていた。