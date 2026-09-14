東武鉄道は14日、東上線の新型車両90000系について、9月26日に池袋駅で予定していた営業運転開始記念式典と出発式を中止すると発表した。「諸般の事情」と理由を説明している。

東武東上線に導入する新型車両90000系

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営業運転開始記念式典は9月26日の10時から10時30分まで池袋駅南改札外コンコースで開催し、出発式は10時45分から10時53分まで池袋駅5番線ホームで予定していたが、いずれも中止となる。東武百貨店池袋店8階のスカイデッキ広場で11～15時に開催予定の催しは、名称を「『東上線新型車両90000系就役記念』東武の沿線まつり」から「『東上線新型車両90000系就役記念』東上線の沿線イベント」に変更。同イベントで予定していた「東武鉄道グッズ販売」「お子様制服着用体験」「非常停止ボタン操作体験」を中止し、「駅長じゃんけん大会」の内容を変更するなど、一部企画を見直した上で実施する。

90000系は東上線で18年ぶりの新型車両として、9月26日から営業運転を開始する予定。同日に91001編成を使用した営業運転初列車を団体専用列車として運行する「東上線新型車両90000系就役記念ツアー」を設定している。このツアー列車は池袋駅を10時53分に発車し、上福岡駅を経由して池袋駅へ12時33分に戻る行程とされている。