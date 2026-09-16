東急電鉄とパナソニック コネクトグループは16日、AI画像解析技術を活用し、ワンマン運転を行う運転士のドア閉扉判断を支援する「乗務員支援ホーム監視AIシステム」を東横線全駅(渋谷駅を除く)へ9月17日から順次導入すると発表した。

「乗務員支援ホーム監視AIシステム」は、駅係員によるバリアフリー合図の視認性を高め、運転士のドア閉扉判断に影響のある駆け込み乗車などの事象を検出することを目的に開発され、東横線の都立大学駅と多摩川駅で2024年2～3月に実証実験を実施。その後の検証と改善を経て一定の効果が確認できたため、本格導入することになったという。

ホーム上の乗降監視用映像内で、駅係員によるバリアフリー合図をAI画像解析技術で検出するとともに、運転士が確認する車内の運転台モニタ上に「手合図検知」の文字を表示する。電車を乗降する利用者を検出すると、運転台モニタ上に「赤色の丸」を表示し、白杖・ベビーカー・車いす利用者を検知すると「緑色の枠」を表示。これにより、運転士によるドア閉扉判断時の確認業務を支援するとのこと。

通知と表示のイメージ

「乗務員支援ホーム監視AIシステム」は東横線の計20駅(代官山駅から横浜駅まで)を対象に導入予定。9月17日の綱島駅を皮切りに、各駅へ順次導入するとしている。