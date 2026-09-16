BS日テレは「鉄道の日」の10月14日、人気鉄道番組3本を連続放送する特別編成「鉄道の日SP『わが家の最寄りは秘境駅』×『妄想トレイン』×『ふらっと立ち食いそば』」(20時から22時30分まで)を実施する。番組出演者の「相互乗り入れ」やプレゼント企画も予定している。

20時から21時1分まで、六角精児さんがナビゲーターを務める『わが家の最寄りは秘境駅』を放送。今回は大井川鐵道井川線を訪ね、道路がなく列車でしか行くことのできない秘境駅を捜索する。一度は故郷を離れた後、再び戻ってきた女性を取り上げ、かつてこの地を走っていた「学校列車」にまつわる思い出などを紹介する。

続いて、21時1分から22時1分まで『友近・礼二の妄想トレイン』を放送。友近さんと礼二さんがスタジオを飛び出し、黒部峡谷鉄道の開放型トロッコ列車に乗車する。列車はエメラルドグリーンに輝く渓谷を疾走。途中、いまだけ特別に乗降できるレアな駅に立ち寄る。

22時1分から22時30分まで放送の『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』では、塚地武雅さんが群馬県桐生市と栃木県日光市を結ぶわたらせ渓谷鐵道の列車に乗車。観光客や地元客と交流しながら旅を進め、国の登録有形文化財となっている神戸駅で、かつて特急列車として使われた車両を活用したレストランを訪れる。車内で味わう「絶品そば」も紹介する。