日本旅行メディア・アライアンス・トラベル営業部は、「熊本デスティネーションキャンペーン」(熊本DC)の開幕を記念し、新幹線団体貸切列車と50系客車列車を組み合わせた旅行商品「幹線客車列車と山越え九州横断客車列車の旅」を発売すると発表した。

ディーゼル機関車DE10形と50系客車(日本旅行提供)。機関車の形式・両数・連結位置は未定

出発日は7月4日とされ、1泊2日の行程で実施。初日は新大阪駅9時11分発の新幹線団体列車「オープニング記念号」に乗車し、熊本駅へ向かう。同列車に「くまモン」が乗車するほか、熊本特産品が当たる抽選会を車内で行う。熊本駅到着時に地元関係者の出迎えをはじめ、駅前イベント会場で使える500円券・お土産詰め合わせの配布なども予定している。

到着後は自由行動の後、熊本駅13時55分発の50系客車列車に乗車。ディーゼル機関車が牽引する50系客車で熊本～八代間を往復する。2日目は熊本駅10時20分発の50系客車列車に乗り、阿蘇外輪山を越える九州横断経路を走破して別府駅へ。途中、立野～赤水間で高低差約190m、最大勾配33パーミルの三段スイッチバックを登坂。ディーゼル機関車が進行方向を変えながら急勾配を上る様子を体感できる。途中、ホームに降りられる駅も設定する。

50系客車車内一例

50系客車車内一例

ディーゼル機関車DE10形と50系客車(日本旅行提供)。機関車の形式・両数・連結位置は未定

旅行代金は1人あたり大人4万8,800～10万5,500円、こども4万4,800～9万7,500円。席のタイプにより販売額が異なる。機関車の形式・両数・連結位置は未定とされ、車両や座席位置の指定はできない。ツアーの詳細は日本旅行「ツアー目次」サイトまたは同営業部ホームページからアクセスできる専用予約サイトで確認できる。