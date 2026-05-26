JR九州は26日、「熊本デスティネーションキャンペーン(熊本DC)」(2026年7～9月開催)に合わせ、「くまモン」をラッピングした在来線キハ200形ラッピング列車と800系ラッピング新幹線の運行、D＆S列車などの特別運行を実施すると発表した。

キハ200形のラッピング列車「くまモンアドベンチャー号」は、7月4日から12月31日まで、定期列車としておもに三角線(熊本～三角間)と豊肥本線(肥後大津～宮地間)で運行予定。初日の7月4日は定期列車に加え、熊本～八代間の臨時列車として1往復運転される。往路は熊本駅14時38分発・八代駅15時23分着、復路は八代駅15時50分発・熊本駅16時35分着とされ、乗車券のみで乗車可能。当日、八代駅では「くまモンアドベンチャー号」の停車中(15時23～42分)、肥薩おれんじ鉄道の「くまモン」ラッピング列車1編成が停車予定だという。

夏休み期間中、熊本～阿蘇・宮地間で「快速くまモンアドベンチャー号」としての運行(1日1往復)も予定している。運転日は7月21～24日、7月27～31日、8月3～7日、8月17～21日、8月24～28日。往路は熊本駅9時2分発・宮地駅10時42分着、復路は宮地駅16時57分発・熊本駅18時27分着とされ、乗車の際、乗車券の他に座席指定券530円が必要となる。

800系のラッピング新幹線「くまモンアドベンチャー号」は、7月18日から10月中旬まで、博多～熊本・鹿児島中央間で運行予定。キハ200形・800系ともに、運行初日に熊本駅で出発式を予定しており、詳細や運行スケジュールは特設サイトなどで案内される。

D＆S列車などを活用した特別運行やツアーも企画された。第1弾として、7月5日に「特急かわせみ やませみで行く博多-熊本の旅! 熊本DCオープニング特別運行」を開催。第2弾は8月11日に「或る列車」を博多～熊本間で特別運行。第3弾は9月頃、「くまモンアドベンチャー号」を活用した博多発のツアーを実施予定となっている。