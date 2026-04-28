インタビュアーも戦々恐々としながら取材に訪れていた…戸田恵梨香演じる細木数子は「信じられないくらい怖かった」と令和ロマンくるまが絶賛

戸田恵梨香が演じた細木数子は、どれほど怖かったのか——。令和ロマンの高比良くるま(「高」ははしごだか)が「信じられないくらい怖かった」と語ると、実はインタビュアーも“本人が来る”と思うほど戦々恐々としていたと明かされた。

戸田恵梨香

『地獄に堕ちるわよ』の完成映像を観て反省したワケ

YouTubeチャンネル『くるまの助手席』で26日に公開された動画にゲスト出演した戸田恵梨香は、「今までいろんな作品をやらせてもらってきて、完成したものを観ると、『やりきったな』『頑張ったな』とか。単純に作品として面白くて、感動したなとか思うんですけど、初めて『もっとやれた』って反省した作品だったんですよ」と、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)の完成映像を観た時の心境を回想する。

反省した理由を「細木数子をまだ分かり切れてなかったかもと思って」と説明。「もちろんお芝居をしてる時は、今思う全力のお芝居をやり切ったし、演じてても『生きたなぁ』という体感があって」としつつも、「実際上がったの(※完成した映像)を観たら、客観的に細木数子を見た時に『ちゃんと分かってなかったかも』って。『もっと出し切って良かったかも』と思って反省してるんですよ」と明かした。

これに高比良くるま(令和ロマン)は「えー!?」と驚きながら、「最後のシーンも顔も信じられないくらい怖かったですよ。めっちゃ怖い顔してましたよ」と、戸田の演技を絶賛。さらに「怖かったです。だから俺、今日来るの怖かったですもん。細木数子が来ると思って」と続けると、戸田は「それね、インタビュアーの方とかにも今回よく言われるんですよ。『今日、細木数子に話を聞くんだと思って来ました』って」と、この作品を観たインタビュアーも戦々恐々としながら取材に来ていたと振り返った。

この話を聞いたくるまは「みんな言ってるんですか?」と確認した上で、「じゃあ俺、今言ってたのすごい恥ずかしいです。みんな言ってるならすごい恥ずかしくなってきた。芸人が(同じことを言って)」「撤回します」と話し、戸田を笑わせていた。