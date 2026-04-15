細木数子さんの玉の輿の結婚相手で静岡の大地主の御曹司・三田麻呂彦は「ただの大金持ち」「数少ない裏がない役」　自身の役柄を田村健太郎が説明　Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』配信記念PARTY

「僕の役はただの大金持ち」。田村健太郎が、『地獄に堕ちるわよ』で自身が演じる役について語った。裏表のある人物が多い中で「数少ない裏がない役」とし、物語の中でも穏やかな時間を担う存在だと明かした。

田村健太郎

「僕の役はただの大金持ち」「数少ない裏がない役」

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。

14日開催の「配信記念PARTY」には、戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が登壇。進行を奥浜レイラが担当した。

奥浜から「細木数子さんの玉の輿の結婚相手で、大地主の息子・三田麻呂彦役を演じていますが、どのようなことを感じられましたか?」と聞かれ、田村は「僕が(役で)出会った細木さんはまだ二十代前半くらいで、麻呂彦という役はすごく純愛なんですね。現場でもまだまだ戸田さんは役の中でも柔らかな笑顔をしてくださっていました。細木数子って聞いてたけど、すごく優しい方だなと思っていたんですけど」と回想。

その上で、「先日完成(した映像を)観たら、それは本当に一瞬の出来事でですね、生田さんや中島くん(が演じる役)と出会っていくにつれて、顔がどんどん変わってくるんですね。あっ、こんなになっちゃうんだと思って」と率直な感想を述べて、笑いを誘いつつ、「細木さんの人生の中でも、本当に一瞬の穏やかな時期を僕がやってたのかなと思って、すごく人生というものを考えてしまいましたね」としみじみと語った。

また、奥浜が「ご自身の役についてはどうですか?」と質問すると、田村は「僕の役はただの大金持ちというか。静岡の大地主の御曹司で、本当に(細木さんは)お金目当てで結婚したので。観ていただけると分かるんですけど、このドラマは裏表がある人ばかりなんですよ。その中で数少ない裏がない役というか、結構直球な役で、僕が出なくなってから殺伐としていくんだよね。そこら辺までは別の空気を楽しんでいただければと思います」と話していた。

『地獄に堕ちるわよ』あらすじ

欲望の全てを喰らい尽くした、女の正体とはー?

「地獄に堕ちるわよ!」強烈なキメ台詞で平成のテレビを席巻した占い師・細木数子(戸田恵梨香)。著書は“世界で最も売れた占い本”としてギネス世界記録に認定され、社会現象を巻き起こした。しかし、その毒舌と予言の裏には、銀座の夜を生き抜いた“伝説の悪女”の素顔があった。

2005年、テレビ局にリムジンで乗りつける視聴率女王・細木数子。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)に舞い込むのは、その“自伝小説”の執筆依頼。細木に取材を進めるうちに見えてくるのは、戦後の焼け跡で飢えていた少女が銀座の女王へとのし上がった軌跡。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取り、巨万の富をつかむ。そしてヤクザと手を組み、占いで天下取りを狙う。さらに、歌姫・島倉千代子の救済で伝説は加速する。ところが、右腕にして弟の久雄(細川岳)が放つ一言が、すべてを覆す。「姉の話は真っ赤な嘘だ」。神話は反転し、暴 かれるのは女帝の“裏の顔”。この女、一体何者だーー。