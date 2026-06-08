「ありがたいなと思って……」お笑いコンビ・フットボールアワーの岩尾望が、相方・後藤輝基の“コンビ愛”エピソードを語った――。

「やりにくくない?」と逡巡していた後藤だったが…

5月30日に更新されたYouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』では、岩尾プロデュースの音楽イベント「IWA ROCK」の話題に。昨年10月に行われたイベントには、以前から親交があるDragon Ash、ACIDMAN、ROTTENGRAFFTYの3バンドが集結し、圧巻のパフォーマンスで観客は大盛り上がり。また、フットボールアワーも、サプライズで漫才を披露したが、Dragon AshのKjから、「俺らものんちゃんに言われて出るんだから、フットも出ないと」と言われたと明かした。

コンビでの出演をオファーすると、後藤は、「ロックのファンやろ? やりにくくない?」と逡巡しながらも、「まあ、ええよ」と快諾。いざ迎えた本番では、「サプライズ発表で、フットボールアワーのVTR流したら、お客さんがウワーッ! みたいな。オールスタンディングで」と登場前から大熱狂だったと明かし、「(後藤が)イエーイ! 言うて出て行って。はじまったら、めっちゃノリノリでやってくれて。気持ちよくやってくれてるし、ありがたいなと」と相方に感謝した。

また、「ステージでMCをして、合間も袖とかで見てて。ずっとステージ横におった」と話した岩尾。一方で、後藤は、各バンドの楽屋に足を運び、「今日はありがとうございます」とあいさつ回りをしていたという。「“岩尾のために集まってくれてすみません”みたいな。あいさつをしてくれてたって後で聞いて……。なんかありがたいなと思って。そんなんしてると思わなかった」と感激しきりの岩尾に、後藤は、「なんやねん(笑)!」と照れくさそうにツッコんでいた。

コメント欄には、「めちゃくちゃいい話やん」「パートナーとして支え合ってるのほっこり」「ギスギスしてた時期があるのも知ってるから余計に来るものがあるな」「のんちゃんが感謝の気持ち伝えているのがめちゃくちゃ可愛い」「相方さんの顔を立てるの最高にかっけえな」「コンビってよく夫婦に例えられるけど、フットは特にそれ感じるわ」「酒飲みながら見てたら泣いてた」「なんか泣けた」「これだからフットボールアワー好きなのよ」など感動の声が上がっている。