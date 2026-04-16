戸田恵梨香が“歌唱力”に驚いた俳優とは「すごかった!」「本当に鳥肌が立ちました」

「すごかった!」――。戸田恵梨香が、三浦透子の歌唱シーンを振り返った。音源だと思っていた歌が本人の声だったと知り、「どれだけ努力をされてきたんだろう」と感動したという。

三浦透子

三浦透子の歌唱力に驚き

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。

14日開催の「配信記念PARTY」には、戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が登壇。進行を奥浜レイラが担当した。

この作品で島倉千代子さん役を演じた三浦に対し、奥浜が「島倉千代子さんの歌を今回なんと一切吹き替えなしで、ご自身がすべて歌われているということで。本編を拝見して、本当にびっくりしました。三浦さんが歌がお上手なことはライブにも足を運んで知っているのですが、こういう歌も歌えるのかと本当に驚きました」と称賛。

これに生田が「本当にすごかった」と続くと、戸田も「すごかった!」とうなずき、「島倉さんの音源を流してるのかなと普通に思っていて。『島倉さんですか?』と聞いたら、『これ、透子ちゃんが歌ってるんだよ』って。本当に鳥肌が立ちました」「ここに至るまでにどれだけ努力をされてきたんだろうと思って、感動して」と大絶賛した。

この賛辞に恐縮しながら、三浦は「島倉千代子さんを演じるってどういうことでしょうと。本当に信じられないというか、ドキドキしてしまって。何か近づくためにできないかなと思って、歌を練習することを心の支えにして、少しでも近づけたらと思って、準備しました」と説明した。

『地獄に堕ちるわよ』あらすじ

欲望の全てを喰らい尽くした、女の正体とはー?

「地獄に堕ちるわよ!」強烈なキメ台詞で平成のテレビを席巻した占い師・細木数子(戸田恵梨香)。著書は“世界で最も売れた占い本”としてギネス世界記録に認定され、社会現象を巻き起こした。しかし、その毒舌と予言の裏には、銀座の夜を生き抜いた“伝説の悪女”の素顔があった。

2005年、テレビ局にリムジンで乗りつける視聴率女王・細木数子。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)に舞い込むのは、その“自伝小説”の執筆依頼。細木に取材を進めるうちに見えてくるのは、戦後の焼け跡で飢えていた少女が銀座の女王へとのし上がった軌跡。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取り、巨万の富をつかむ。そしてヤクザと手を組み、占いで天下取りを狙う。さらに、歌姫・島倉千代子の救済で伝説は加速する。ところが、右腕にして弟の久雄(細川岳)が放つ一言が、すべてを覆す。「姉の話は真っ赤な嘘だ」。神話は反転し、暴 かれるのは女帝の“裏の顔”。この女、一体何者だーー。