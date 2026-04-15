細木数子さんが生涯愛した男性として…生田斗真が堀田雅也役を演じる上で意識したこと「雷に打たれた感じ」「その愛に溺れていくさま」　Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』配信記念PARTY

「雷に打たれた感じ」「その愛に溺れていくさま」――。細木数子さんが生涯愛した男性役を演じる上で意識したことを、生田斗真が語った。

生田斗真

堀田雅也役を演じる生田斗真が意識したこと

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。

14日開催の「配信記念PARTY」には、戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が登壇。進行を奥浜レイラが担当した。

奥浜から「生田さんは細木数子さんが生涯愛した男性で、ヤクザの総長・堀田雅也役を演じています。生田さん演じる堀田はとても貫禄があって、ダンディでしたが、演じていてどんなことを感じましたか?」と聞かれ、生田は「(堀田として)僕が対峙した細木数子さんは年齢的にも若くて、情熱的な野心があって、本当に愛にあふれたような時代の細木さんだったので、沙莉ちゃんが(役として会った)時代と違う瑞々しさがあったような印象があります」と回想。

続けて、「僕が演じた堀田と数子とは、まさに(この会場で)組んでいただいたセットのようなナイトクラブで出会うんですけど」と紹介しつつ、「なんだか2人が引力で引かれてあっていく感じや、雷に打たれた感じ。その愛に溺れていくさまとか、お互いがお互いを求めていく様子というものも意識しながら演じられたかなと思っています」と振り返った。

また、細木さんを演じた戸田は、生田との撮影について「今からミュージカルが始めるのかなと思ったくらい、ハッとはすに構えて、階段から降りてくる姿を見て、何が始まるのかなと思って(笑)」と率直な感想を明かして、笑いを誘いつつ、「会えない時にすごくすごく会いたくて仕方がない、胸がギュッとするような感情って、意外とドラマでは描かれない部分だったりするじゃないですか」と自身の印象を説明。

その上で、「それを初めて体現できて、本当にあふれるような思いになった」といい、「若い時代を経て、会っていない時代があったんですけど、2人が年をとってから再会した時の堀田さんの顔を見ると、泣くシーンじゃないのに、涙があふれちゃって。撮影としては短い期間だったんですけど、すごく儚くて、とてつもなく大事な時間を過ごしていたんだなっていう体感ができて。あんな美しい瞬間を経験できたことが本当に幸せでした」としみじみと語っていた。

『地獄に堕ちるわよ』あらすじ

欲望の全てを喰らい尽くした、女の正体とはー?

「地獄に堕ちるわよ!」強烈なキメ台詞で平成のテレビを席巻した占い師・細木数子(戸田恵梨香)。著書は“世界で最も売れた占い本”としてギネス世界記録に認定され、社会現象を巻き起こした。しかし、その毒舌と予言の裏には、銀座の夜を生き抜いた“伝説の悪女”の素顔があった。

2005年、テレビ局にリムジンで乗りつける視聴率女王・細木数子。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)に舞い込むのは、その“自伝小説”の執筆依頼。細木に取材を進めるうちに見えてくるのは、戦後の焼け跡で飢えていた少女が銀座の女王へとのし上がった軌跡。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取り、巨万の富をつかむ。そしてヤクザと手を組み、占いで天下取りを狙う。さらに、歌姫・島倉千代子の救済で伝説は加速する。ところが、右腕にして弟の久雄(細川岳)が放つ一言が、すべてを覆す。「姉の話は真っ赤な嘘だ」。神話は反転し、暴 かれるのは女帝の“裏の顔”。この女、一体何者だーー。