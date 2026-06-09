元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が3日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「タイガース交流戦苦戦の原因、、、」に出演。1軍やレギュラーに定着できない選手の特徴を語った。

赤星憲広氏

福島圭音の出場選手登録抹消に赤星憲広氏が言及

阪神・福島圭音が5月30日、サインの見落としで出場選手登録を抹消されたことに触れ、赤星氏は「聞いたんですけど、ちょいちょいあるらしいです」と明かしつつ、「これからレギュラーを取らなきゃいけないっていう人の致命的なところなんですよ」「僕も一緒にやってきて、必ず1軍2軍を行ったり来たりする選手とか、レギュラーを取り損ねた人間って、みんな技術的な問題じゃないのよ」と持論を展開。そして、「ほとんどがサインミス、カウント間違え、アウトカウント間違え」とレギュラーに定着できない選手の共通点を挙げた。

さらに、「『プロなんだからそんなことあるの?』って言われるんですけど、あるのよ」といい、その理由として「アマチュア野球と違って、プロのサインは間違いなく複雑です。複雑だし、日によっては試合の中で変わったりするの。で、試合中に『ちょっとバレてるな』っていう時は、本当に試合中にサインを変えるのよ」と説明。「だからやっぱり、ついてこれないヤツはついてこれない」と自身の印象を語っていた。