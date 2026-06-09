元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が3日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「タイガース交流戦苦戦の原因、、、」に出演。1軍やレギュラーに定着できない選手の特徴を語った。
福島圭音の出場選手登録抹消に赤星憲広氏が言及
阪神・福島圭音が5月30日、サインの見落としで出場選手登録を抹消されたことに触れ、赤星氏は「聞いたんですけど、ちょいちょいあるらしいです」と明かしつつ、「これからレギュラーを取らなきゃいけないっていう人の致命的なところなんですよ」「僕も一緒にやってきて、必ず1軍2軍を行ったり来たりする選手とか、レギュラーを取り損ねた人間って、みんな技術的な問題じゃないのよ」と持論を展開。そして、「ほとんどがサインミス、カウント間違え、アウトカウント間違え」とレギュラーに定着できない選手の共通点を挙げた。
さらに、「『プロなんだからそんなことあるの?』って言われるんですけど、あるのよ」といい、その理由として「アマチュア野球と違って、プロのサインは間違いなく複雑です。複雑だし、日によっては試合の中で変わったりするの。で、試合中に『ちょっとバレてるな』っていう時は、本当に試合中にサインを変えるのよ」と説明。「だからやっぱり、ついてこれないヤツはついてこれない」と自身の印象を語っていた。
【編集部MEMO】
『Going! Sports&News』(日本テレビ系)や『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)などで野球解説者として活躍する赤星憲広氏。「LITEVIEW」アプリで毎週月曜(20:00～20:30)に放送されている音声番組『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』では、“ならでは”の野球トークを繰り広げている。番組には不定期でゲストも登場。これまでに、濱中治氏や八木裕氏をはじめとする阪神のOB選手や、オリックスのT-岡田や中川圭太らが登場している。公式YouTubeチャンネルでは、番組のダイジェスト版が配信中。