元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が4日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【なぜ】新庄監督の誤算!! 未だ1勝の有原航平&2勝の達孝太はなぜ苦しんでいるのか『現地で感じた最大の要因とは…』高木の見解を語ります!」に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムにおいて、想定外の不調に苦しむ2人の先発投手の名前を挙げた。

新庄剛志監督

達孝太と有原航平について高木豊氏が語る

動画内で高木氏は、現在2軍調整が続いている達孝太、有原航平の2人について言及。まず達について、「スピードはある程度出てるんだけど、達が持ってる本当の真っ直ぐではない」「(真っ直ぐに)脅威を持たないから、変化球も一生懸命投げるんだけども効かない。で、高めに行く。悪循環の塊だったよね」と、ストレートに本来のキレがないために変化球も活きず、球が高めに浮いてしまう悪循環を指摘した。

続けて、「(去年は)低めに投げてたよ。やっぱり丁寧だったよね。 だから6連勝して負けなかったけども勝てるっていう自信があるんだろうな。だから慎重さというか丁寧さがなかった」と現状に警鐘を鳴らした。

一方、ベテランの有原についても、「日本に帰ってきてね、最多勝を3回獲ってるけど、そのぐらい素晴らしいピッチャーだけど」とこれまでの輝かしい実績に改めて敬意を表した上で、「じゃあ1 つ年をとった今年はどうなんだって言うと、同じようには勝てないんだよね」「野球選手の年って動物と一緒だよ。1年が7年ぐらいのサイクルで回ってるっていうふうに考えるとさ、『去年これで勝てたのが勝てない』『もっとひたむきにならなきゃ勝てない』と、だんだんやっぱそうなってくるんだよね」と、年齢による衰えや環境の変化を受け入れ、よりひたむきに野球と向き合う必要性を説いた。

さらに高木氏は、「それとやっぱり、横着に野球をやってたらダメだよ」と厳しい言葉を向けつつ、「浦田に2盗3盗決められる。あのベテランであの最多勝3回も獲ってる男がそんな隙を見せてたら勝てるはずがない」と、巨人戦での一幕に言及。ランナーへの警戒を怠った隙だらけの姿勢を指摘し、「もう1 度、やっぱり気持ちから整理しないと、俺はずっと勝てないと思うよ」と、愛のある厳しい叱咤激励を送っていた。