「姉の話は真っ赤な嘘だ」弟の一言で“裏の顔”が暴かれる…細木数子さん役を演じた戸田恵梨香が語った印象「そこも一つの魅力だったのかなというふうに感じています」　Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』配信記念PARTY

「姉の話は真っ赤な嘘だ」――。戸田恵梨香が、細木数子さんの“裏の顔”が暴かれていく物語について語った。強烈な人物を演じる中で、「今回自信がありません」と率直な思いも明かした。

戸田恵梨香

戸田恵梨香「今回自信がありません」

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。

14日開催の「配信記念PARTY」には、戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が登壇した。

細木さん役を演じた感想を改めて聞かれ、戸田は「今の時代はなるべく自分を守るような言動をしてしまいがちですが、細木さんは自分の思うままに、欲望のままに、絶対に諦めない姿勢で、いろんな犠牲を払いながらも手に入れていくという、その姿が本当にカッコよくて」と述べつつ、「だけど、その裏ではどこか孤独であったり、満たされない愛情だとか、お金では買えないもの(への渇望)を抱えていた人だったと思うので、そこも一つの魅力だったのかなというふうに感じています」と明かした。

また、イベント中も共演者や監督から絶賛されていた戸田だが、「褒めてくださって本当にうれしいなと思っているんですけど」と前置きしながら、「今回自信がありません」とポツリとこぼし、「自分の中でずっと試行錯誤をし続けて、クランクアップのギリギリまで試行錯誤し続けてしまった役です。瀧本監督がたくさん演出をつけてくださって、このドラマの中の数子像を一緒に作ってくださって、本当に感謝していますし、力強く何度も何度も励まされた半年間でした」と振り返る。

さらに、「皆さん、細木数子さんのことを知っていると思うので、実際に見ていた人を演じるって、ここまで責任が重いのかと本当にビビっちゃって。オリジナルのこのドラマの細木数子像を作ろうというふうに言ってくださったことに甘えて、オリジナルの細木数子を作らせてもらったんですけど」と続け、これまで数々の作品を手掛けてきた美術監督の原田満生氏も「今回は自信がないんだ」と話していたというエピソードも告白。

その上で、「こうやって不安を抱えて、次のステップを見つけられるからこそ、今回の経験を経て、自分は成長していけるんだということを、この作品を通して感じることができました。本当に皆さんの熱量がすごくて、命を削って作り上げた作品ですので、その熱量が画面を通して伝わると思います。その熱量を届けられたらと思いますし、そんなことを忘れて、このドラマを素直に楽しんでいただけたらというふうに思います。ぜひご覧ください」とメッセージを送った。

『地獄に堕ちるわよ』あらすじ

欲望の全てを喰らい尽くした、女の正体とはー?

「地獄に堕ちるわよ!」強烈なキメ台詞で平成のテレビを席巻した占い師・細木数子(戸田恵梨香)。著書は“世界で最も売れた占い本”としてギネス世界記録に認定され、社会現象を巻き起こした。しかし、その毒舌と予言の裏には、銀座の夜を生き抜いた“伝説の悪女”の素顔があった。

2005年、テレビ局にリムジンで乗りつける視聴率女王・細木数子。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)に舞い込むのは、その“自伝小説”の執筆依頼。細木に取材を進めるうちに見えてくるのは、戦後の焼け跡で飢えていた少女が銀座の女王へとのし上がった軌跡。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取り、巨万の富をつかむ。そしてヤクザと手を組み、占いで天下取りを狙う。さらに、歌姫・島倉千代子の救済で伝説は加速する。ところが、右腕にして弟の久雄(細川岳)が放つ一言が、すべてを覆す。「姉の話は真っ赤な嘘だ」。神話は反転し、暴 かれるのは女帝の“裏の顔”。この女、一体何者だーー。