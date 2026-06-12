元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が7日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「愛のあるカープファンのコメントに真剣に返してみた!」に出演。広島の新井貴浩監督による選手起用の現状と、そこにある課題について解説した。

新井貴浩監督

カープファンの熱心さを高木豊氏が称賛

動画公開日の6月7日終了時点で55試合を消化し、21勝31敗でセ・リーグ5位と苦しい戦いが続いている広島。この時点でチーム防御率2.91はリーグトップと投手陣が奮闘しているものの、チーム打率.215はリーグ最下位に沈んでおり、昨シーズン活躍した小園海斗や中村奨成、さらにはモンテロ、ファビアンといった主力が軒並み貧打にあえいでいる。

こうした状況の中、今回の動画ではカープファンから寄せられた熱いコメントに高木氏が返答する企画を実施。

「我慢が今のカープには感じられないです。2013年の野村監督の時みたいに我慢強く若手を辛抱強く使ってほしいです」「新井監督自身がどんなにエラーしても打てなくてもそれでもサードで使ってもらってた。だから今があるのにどうして上に立つとそれができないんでしょうか?」という、かつての新井監督の現役時代を引き合いに出した手厳しい意見が紹介されると、高木氏は思わず苦笑しながら「それはすごいよくカープを見てるね」とファンの熱心さを称賛。

その上で、新井監督が選手を固定しきれない背景について「まあ、その時は迷う選手がいなかったんだろうな。今はやっぱり目移りしちゃうんだよ、いい選手がいるから。 だからそこなんだよ。そこが見分けられないとダメだということだよね」と分析。過去のチーム状況とは異なり、現在は起用候補となる若手が豊富にいるがゆえに、かえって選択肢に目移りして起用がブレてしまっている現状を指摘した。

さらに、高木氏は「よく言うじゃん。ファンあってのプロ野球だって」と前置きした上で、「広島は今現時点でどういうような選手がいて、どういう野球ができるんだと。見せたい野球、見たい野球がまったく行われてないということが現状にあるんだよね。だからみんな怒るし、未来が見えないって言うし、だから球場に足を運ばない」とコメント。首脳陣が目指す野球のビジョンがファンに提示できていないことが、スタンドの熱量や観客数の減少に繋がっていると言及した。

動画の最後では「アンケートでどんな野球が見たいんだって書いてもらえばいいよ」と語り、ファンとの対話を通じてチームの方向性を再確認すべきであると球団へ提言していた。