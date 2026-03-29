「今どきでよかった」「いい時代だな」としみじみつぶやいたお笑いタレントの有吉弘行。4月以降は「無理に仕事を詰めない」と明かした――。

有吉弘行

「昔だったら“そんなんダメだよ! ジャンジャン仕事入れるよ!”」

妻で元アナウンサーの夏目三久さんとの間に第2子が生まれ、2児の父親として育児に奮闘中の有吉。22日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「子供は本当に、まだまだ大変」と語りながら、「タイミングよくというか。『ジロジロ有吉』とか、ちょうど終わる番組とかもあったりとか。ポカンと空く日が出てきて」と告白。これまでは、レギュラー番組が終了すると、「新しい仕事を見つけて入れる」ことが多かったが、「年齢も年齢だし。子供も小さいんで、“そこ空けてくれ”って言って。だから、育休じゃないけど」と、4月から少し余裕のあるスケジュールになると明かした。

「無理に仕事を詰めないで、結構ゆったり。まあ、生活はめっちゃ大変なんだけど(笑)」と話した有吉。「今どきでよかったなと思うね。“そうしようか”って事務所も言ってくれるから。昔だったら、“そんなんダメだよ! ジャンジャン仕事入れるよ!”みたいな。休みやすい環境がある」「“子育てちょっと大変で……”って言うと、“じゃあ、ちょっと緩くしようか”みたいなのがあって」と時代の変化を実感している様子。一方で、「(仕事を)緩くしてもらったことで、逆に、子育てがハードになるんじゃないか? っていう説はあるけど(笑)。まあでも、それはしょうがない」と本音もぶっちゃけた。

また、現在51歳の有吉は、「もう50歳超えてるからさ。やっぱり子供の成長を“見ない”っていうほうが、ちょっとキツいかなっていう感じはあるね」と子供との時間を大切にしたい様子も。東京を離れ、家族と一緒に大阪に住んでいるブラックマヨネーズ・吉田敬を例に挙げ、「子供の成長を見たいから、大阪の地元に結構帰って。あっちのほうで仕事して、東京の仕事をセーブして。小杉は相変わらず、こっちでよくやってるけど……。なんか意外と、みんなそうなるな～と思ってさ。年取ったおじさんパパたちは」と話し、「だからまあ、いい時代だなという風に思ってる」としみじみ語っていた。