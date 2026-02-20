パフォーマンスの迫力だけではない。お笑い芸人の有吉弘行は、あるアーティストを「会うと腰が低くて、本当にいい人」と褒め、その人柄こそが支持を集める理由だと15日放送のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で分析した。紅白の舞台裏で有吉が感じた“人間力”とは。

有吉弘行

「すごい」「それはみんな応援するわ」

“推し活”の話題になり、アシスタントのアルコ＆ピース・平子祐希は、「うちは、HANAとちゃんみなに。今、娘とママはすごいですよ。大好きです」と告白。ガールズグループオーディション「No No Girls」をきっかけに、妻と長女がちゃんみなとHANAにドハマりしたそうで、「今年の紅白なんてね。ちゃんみなとHANAがそろって、わー! って肩抱えてやったもんですから……」と感慨深げに語った。

昨年末の『NHK紅白歌合戦』について、平子が、「スゴかったですよね。人間力、パワーを感じました」とパフォーマンスを絶賛すると、司会を務めた有吉も、「本当にそう。すごい」「カッコよかったよ」と反応。「やっぱり会うと腰低いしね」と続け、「本当にいい人だよね。本当にそう思うよ。それはみんな応援するわと思って」と人となりを称賛。平子も、「そう! かわいらしい」と同調していた。

一方で有吉は、「それに比べてな～。誰ってわけじゃないけどな～」と含み笑いする場面も。名前は明かさなかったが、「そういう人もいるよな。まあまあ、そういう人もいるからね。本当に気をつけてください。やっぱり結局、人柄ですよ。最終的には」と意味深に吐露していた。