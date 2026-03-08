「勇気を持ってしてみよう! っていう。いい歌だよね」と大絶賛したのは、お笑い芸人の有吉弘行。1日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)でロックバンド・sumikaの新曲「Honto」を絶賛した。

「これ知ってる? あんま知らない人も多いと思うんだけど…」

sumikaのボーカル・ギターを務める片岡健太について、有吉は、「これ知ってる? あんま知らない人も多いと思うんだけど……」と意味深に前置きしながら、「ダーリンハニー・吉川の奥さんの弟さんなんだよね。これ豆情報ですけど、結構知らない人多いでしょ?」と告白。すかさず、アシスタントのぐりんぴーす・落合隆治が、「それ僕がCM中に、有吉さんに教えた情報ですけど……」と冷静にツッコむも、「そんなこと言うなよ。なんでお前、黙ってられなかったんだ!?」と含み笑いで一蹴した。

また、sumikaの「Honto」を聴いた有吉は、「ドラえもんのテーマっぽくない?」と想像。同曲は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌で、「俺、聴いただけでわかったよ。なんかドラえもんっぽいなって思った」とうれしそうに話し、「勇気がわいてくるような。～してみればいいよっていうところがいいよね」「勇気を持ってしてみよう! っていう。いい歌だよね」と大絶賛。何度も“替え歌”を口ずさみながら、「何回言ってんだ(笑)。気に入っちゃって……」とすっかり魅了された様子だった。