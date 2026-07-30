「待ってました! 感がすごかった」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルと村上が、20日に放送された日本テレビ系『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026～漫才＆コント 二刀流No.1決定戦』を振り返った――。

『ダブルインパクト』2代目王者を絶賛「どっちもすげー」

今年で2回目の開催となった『ダブルインパクト』は、漫才とコントの日本一を決めるお笑い賞レース。23日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、野田は、2代目王者となった滝音に、「コントもやっぱ面白いですね。滝音は、『M-1』のイメージが強いから。どっちもすげーんだな」と感嘆。2位のドンデコルテについても、「2本目の漫才はじまった瞬間の、待ってました! 感がすごかった。(点数が)めっちゃ高けえなと思った」と称賛した。

過去に『M-1グランプリ』で優勝し、『キングオブコント』でも2度の決勝進出を果たしているマヂカルラブリー。野田は、“二刀流”の同大会に、「なんか本当に大変な大会だよな」とつぶやき、「漫才1本、コント1本消化すんのは結構しんどい」と吐露。また、“芸歴制限”もないため、「恐ろしいですよね。早く芸歴制限を設けていただかないと、出るっていう可能性もある」としつつ、「たぶん、もう漫才の賞レースには出ないかな。コントっていうか、漫才のほうに問題があるかなって感じ」と心の内を明かした。

“お笑い賞レース”が乱立する昨今、村上は、「これから賞レースで結果を残そうとしてる人たちは本当に大変。どれにする……? みたいな。『M-1』は出るとして、どこにMAXをぶつければいいの? っていう。全部同じネタってわけにはいかないし」と逡巡。今年5月には、TBS系で漫才とトーク力を競う『ONE CHANCE 2026～王者推薦 漫才No.1決定戦～』も新たに行われ、野田は、「平場が競争意識のヤツは嫌われちゃうって」とコンセプトに苦笑しながら、「賞レースは企画が通りやすい」と話していた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。