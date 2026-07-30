「寝れないぐらい怖かった」「考えさせられる映画」元日向坂46松田好花、公開中の“話題作”を鑑賞　キャラクターとストーリーのギャップに驚く

「小さくてかわいいみたいな感じですよね……?」元日向坂46でタレントの松田好花が、最近観た“怖かった”映画について語った――。

松田好花

「名前からは想像できないような内容」

松田は、28日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、現在公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を鑑賞したと報告。「1回もアニメを観たことがない」と前置きしながら、「シール帳をやってる身としては、ちいかわのレートの高さとか、売り切れてるところを見たらちいかわだったり。人気なんだなと思いつつ。なんか話題になってるから、友達と行った」と話した。

友人と回転寿司を楽しんだあと、映画館に向かった松田。「時間がすっごいギリギリになって。小走りで映画館に行って。一気に早食いしてお腹も満たされて、ちょっと小走りして。(館内は)涼しいし、暗いし。もしかして、寝ちゃうかもなって思ってた」というが、「全然寝れないぐらい怖かったです……」と吐露。「ちいかわって、なんか小さくてかわいいみたいな感じですよね……?」と映画の内容に戸惑ったようで、「全然、寝るすきがなかったです」と苦笑した。

SNSでも「怖い」「深い話」「ホラー」といった声が上がっている同作。松田は、「結構考えさせられる映画だった」と語り、「ちいかわっていう名前からは、想像できないような内容のアニメのテイストなんですね」とビックリ。子供から大人まで大人気のちいかわだが、「だから流行ってるんだというか。ギャップっていうのが、やっぱあるんですね。流行りには」と納得した様子で、「どうやってギャップ出して行こうかな? 私(笑)」と笑って締めくくった。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。