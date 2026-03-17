「完全にその人と揉めた」「生きづらいわ～」と吐露したのは、お笑い芸人の有吉弘行。15日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、転売ヤーを“一喝”したエピソードを打ち明けた。

有吉弘行

有吉弘行の行動に「うわ～えらい」と感嘆の声も

この日の放送では、「“ボンボンドロップシール”がたまたま売られていたので、姪っ子たちのために並んで買おうとした。しかし、明らかにシールに興味がない転売目的の海外のおばさん集団に買い占められて買えなかった」というリスナーの体験談を紹介。

すると、有吉は、「俺もなんか器を買いに行ったときに、本当に転売ヤーの人がいてさ。ずっと携帯で撮るんだよね。そのお皿とかを」と転売ヤーと遭遇したエピソードを披露。携帯で商品を映しながら、「それ欲しい」「それいらない」「それいっぱい買え」と指示を受けていた人に対し、「完全にその人と揉めた。“いつまでそれ撮ってんだよ! グズグズグズグズよぉ!”って」と思わず怒鳴ってしまったと明かした。

しかし、相手に伝わらなかったようで、「全然、言葉通じない(笑)。お互いが“ふんっ!”って」と吐露。勇気ある行動に、アシスタントから、「うわ～えらい」と感嘆の声が上がるも、有吉は、「お互いに“ふんっ!”ってなること多い。めっちゃ多い」「なんでだろうな? 生きづらいわ～。非常に生きづらいです」と苦笑い。「怒りがあるんですね」「しょうがないですね」と慰められ、「しょうがないな。確かにな」と諦めモードだった。