「俺らは悪いことしてない。俺らがだまされてた」お笑いタレントの有吉弘行が、過去の“二股トラブル”を打ち明けた――。

有吉弘行

「彼女のアパートに帰ったら、大男が怒鳴り込んで来まして」

25日に開催された隅田川花火大会で、テレビ東京系の生中継番組に出演した有吉。26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「実を言うと、隅田川花火大会は、30年前ぐらいに1回行ったことがありまして」と切り出し、「当時、付き合ってた女性と花火大会を見て。彼女のアパートに帰ったら、大男が怒鳴り込んで来まして。包丁を持った大男が……」と驚きのエピソードを語った。

実は、「二股かけられてた」そうで、「もう1人の男と大ゲンカになりまして。大ゲンカっていうか、ちょっと俺が間男みたいな状態になってましたんで。大変な状況で。包丁持ってましたんで、私がベランダから飛び降りたりして」と明かすと、アルコ＆ピースの酒井健太は、「ええ……」と絶句。もめている間に、女性は逃走してしまったといい、「2人で探し回って。最終的に、“友達の家にいた”っていう連絡だけ入った」と明かした。

その後、「男2人で上半身裸になって、ウイスキーをラッパ飲みするっていう。ウイスキー回し飲みして、“俺らも大変な目に遭ったな”って」と男性と和解した様子。「その何年か後に、その人がホテルで料理人になってね。“1回食べに来てください”って」と話すと、酒井は、「どんな仲なんですか!? その一晩で。すごいな」とビックリ。有吉は、「共通の敵になるわけよ。その女性がね。俺らは悪いことしてないわけよ。俺らがだまされてた」と返しつつ、「それ以来でしたね。隅田川花火大会、解禁しました」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。