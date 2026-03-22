お笑い芸人の有吉弘行が15日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。お笑い芸人・はなわの長男の塙元輝が、全日本プロレスに入門するニュースに触れた。

有吉弘行

「そういう決意をしたんだろうな」「頑張ってほしい」

全日本プロレスは、4月1日付で、国士舘大学柔道部出身の塙が練習生として入門することを発表。日本テレビ系『有吉ゼミ』では、“はなわ家柔道3兄弟”を長年密着取材しており、有吉は、「元輝くんがガキのころから、ずっと密着してね」と話し、「結婚して子供もできて。山口県下関の学校の先生になって、柔道教えてみたいなところまで追いかけてたんだけど」とこれまでを振り返った。

続けて、「何とも言えない気持ちでさ。なんか不思議だよな。応援したいような気持ちもあるし……。うわ、大丈夫か? そんな派手なところに行ってしまうのか? っていうような」と率直な気持ちを吐露。子供のころから成長を見守っていた塙のプロレス転向に、「なんか不思議なね。自分の子供がこう……。なんか応援したいような、先生で安定しててそれもよかったのになっていう」と“親心”をのぞかせた。

また、「いろんなところで刺激を受けるんだろうな。お父さんもやっぱりそういう世界にいてね。ウルフアロンも柔道からプロレスになってとか。いろんな刺激があって、そういう決意をしたんだろうな」としみじみつぶやいた有吉。アシスタントが、「プロレス盛り上がってますもんね」と話すと、「また今ね、すごくて。まあ、頑張ってほしいなと思っております」とエールを送った。