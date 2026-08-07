「奇跡的」「偶然な出来事」駅でバッタリ会った大女優の“神対応”に大感激…元日向坂46松田好花が「あんな風に気を使える人になりたい」と感動した“振る舞い”とは

「本当にお別れのシーンみたいな(笑)」元日向坂46でタレントの松田好花が、俳優・黒谷友香とバッタリ会ったエピソードを明かした――。

松田好花

「うれしかったな～」「スタバが染みわたった」

松田は、4日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「京都でお仕事があって、ちょうどタイミングよく帰れた」と実家に帰省したことを報告。「帰りの京都駅で、出発まで時間があるかなみたいなタイミングで」と続け、「黒谷友香さんとバッタリ会って。もう目の前に。“お母さん!”と思って」と、舞台『はがきの王様』で共演した黒谷に偶然会ったと明かした。

新幹線が出発する10分前だったが、立ち話で盛り上がり、松田は、「ひとしきりしゃべって、写真撮ったあとに、“全然行ってね!”って言われて。お手洗いに行って」「もう出発3分前ぐらいだったんですよ。マネージャーさんも、“席集合で”みたいな。私がギリギリすぎたから(笑)」と慌ててホームへ。すると、黒谷が待っていたそうで、「“マネージャーさんがスタバ買ってくれてるから!”みたいな。すごい気を使ってくださって。私に差し入れで」と大感激。

出発時間が迫るなか、「バケツリレーみたいな感じで、スタバを受け取って、急いで乗車して」と語った松田。窓側の席に座ると、ホームで黒谷が見送ってくれたといい、「本当にお別れのシーンみたいな(笑)。お互いに写真を撮って」とドラマさながらのシチュエーションを回想。「奇跡的というか、偶然な出来事だった」と振り返り、「うれしかったな～。染みわたったスタバが。あんな風に気を使える人になりたいな」と、黒谷のさりげない気遣いに感謝していた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。