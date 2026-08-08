「本当に知らなかった」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、日本テレビ系『有吉の壁』内で行われた四千頭身・後藤拓実の結婚報告を振り返った――。

四千頭身・後藤拓実の結婚は「本当に知らなかった」

後藤は、7月29日放送の同番組で、「結婚しました。5月に」とサプライズ発表。出演者の村上は、同月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、「本当に知らなかったですね。てか、当日も全然その話してない。みんな、そんなのあったの? みたいな」と告白。収録終わりに芸人たちが、「おめでとう!」と後藤に声をかけるも、「そこから一言もその話しなかった。アイツから何も言って来ないから、普通にパチンコの話してた」とぶっちゃけた。

これまで同番組では、後藤のほか、インポッシブル・えいじ、もう中学生が結婚を発表。しかし、同番組は9月末でレギュラー放送終了が決まっており、村上は、「『壁』がなくなっちゃったら、みんな結婚の発表ができなくなっちゃいますよね。芸人の発表がなくなるかもしれない」と心配。また、野田クリスタルが、「『壁』が終わると、芸人たちの情報も入って来ないだろうな」と話すと、村上は、「月2回、あそこで集まれるからいろいろ聞くんだけどね。なくなっちゃいますよね」と寂しげにつぶやいていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。