「光代さんの鶴の一声で……」お笑いタレントの有吉弘行が、ウエストランド・井口浩之の“手術”について語った――。

有吉弘行

「2週間休もうが1カ月休もうが、仕事が何か変わるわけじゃない」

井口は7月22日、自身のXに「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します!!!」と投稿。鼻中隔湾曲症、肥厚性鼻炎、慢性扁桃炎の手術を受け、1日に「復帰します!!」と報告した。

過去に鼻中隔湾曲症と慢性副鼻腔炎の手術を受けた有吉は、2日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「これずっと前から聞いてました」と告白。実は、井口から相談を受けていたようで、「まあ、愚痴も言ってましたけどね。“社長がどうしても手術しろって言うから”って」と明かした。

「“社長が手術しろって言うんですよ～”って言いつつね。まあでも、やったほうがいいだろう。まだまだ長くやっていくわけだから。病気も放っておくと、大変なことになりがちだから」と安心した様子の有吉。「これはホント、光代さんの鶴の一声で。手術してよかったんじゃないか」と井口の健康を気遣ったタイタン社長の太田光代氏を称え、「別にここで2週間休もうが、1カ月休もうが、仕事が何か変わるわけじゃないでしょ? 大丈夫でしょうから、(健康に)気をつけてほしい」と呼びかけていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。