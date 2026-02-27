「これは現実なのか夢なのか…」「夢うつつの中で生きてる」

そんな言葉が、冗談ではなく本音としてこぼれ落ちた。第2子が誕生し、睡眠もままならない日々を送るのは、お笑い芸人の有吉弘行。22日放送のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で笑いを交えながら語ったエピソードは、オリンピックすらリアルタイムで観られない“育児ど真ん中”の生活と、夢うつつの中で必死に踏ん張る父としての現在地だった。

有吉弘行

「なかなか寝れない」「夢うつつの中で生きてる」

オープニングで、有吉は、「さあ、私は今起きてますか? 大丈夫ですか……?」と笑わせながら、「なかなか寝れない。夢うつつの中で生きてるという感じがしますけど。今、これは現実なのか夢なのか……」と疲れ切った様子。第2子が生まれたばかりのため、十分な睡眠がとれていないようで、「しっかりしないと」と気合いを入れつつ、「まだちょっと大変でございますけどね。まあ、いずれね。いずれ落ち着くという」とこぼした。

また、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの話題になると、「観れなかったですね」「相当盛り上がったんだなと思ってますけど……」とポツリ。ニュースでチラ見することはあったが、「メダルを獲る瞬間を、リアルタイムで一切観てない」と話し、「これが1番感動するんだけどね。本当はリアルタイムで観て、どうなる? どうなる? おー! いったー! っていう喜びがあって。今回はもうまったく。ほぼほぼ観てない。仕事場行ってニュースやってて、おお! すげ～! っていうような状況でしたね」とぼやいた。

自宅では、子供がテレビを独占しているようで、「観てたら、ディズニープラス! ってなりますから。いやいや違う違う! みたいに言われちゃう」と話し、「子供はやっぱり違うみたい。子供はやっぱりオリンピックよりも、いつものやつを観たい! って」と告白。子供がテレビを観ている間、仮眠を取ろうとするも、「寝かしてくれない」といい、「違う違う違う! そうじゃないでしょう? 一緒に観なきゃダメでしょう? リアクションしてくれないと困るでしょう? って」と苦笑いだった。

オリンピック開催中は、「だいたいXとかTwitterなんかで実況したりとかね。行った! とか行けー! とか思わずやってる」と語った有吉。今大会は、翌朝のニュースでしかチェックできなかったが、「まあ、当然わかってるよ。“りくりゅう”が獲ったとかね。いろんなものを観ました」「それでも感動するね。ダイジェストでも全然感動できましたけどね」と満足した様子。「次のオリンピックはもう少し観たいな」と夢を語ると、アシスタントに、「4年後なんで観れるんじゃないですか?」と励まされていた。