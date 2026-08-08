「自分の都合のいいようにAIを使ってる人たちって……」女優の田中みな実が、生成AIに対する考えを語った――。

田中みな実

「文句言う人間だからイノベーションが生まれる」ふかわりょうの持論

1日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、タレントのふかわりょうがゲスト出演。生成AIが急速に広まる昨今について、「僕の同世代の大学の知り合いが、経営側にまわってるんだけど。彼に聞いたら、“AIは文句言わない”って」と吐露。「文句言う人間だからいいんじゃない? イノベーションが生まれるんじゃない? って思っちゃうけど」と正直な気持ちを明かしつつ、「経営現場からしたら、文句言わないで働いてくれるAIがいいんだって。迷いなくキッパリ言ってた」と話した。

一方の田中も、「“ありがとう”とか、言わなくてもいいわけじゃない? 私それ、あんまり好きじゃないんですよね。投げっぱなしというか……」と逡巡。ChatGPTやGeminiといった生成AIを活用する人も多いが、「自分の都合のいいようにAIを使ってる人たちって、自分の都合のいいようにお話するようになっちゃうのかな? あるいは、人とコミュニケーションを取ることが、どんどん苦手になっていくんじゃないかな?」と危惧。「AIは自分を傷つけない。全肯定してくれる。だからずっと、ChatGPTとお話してる人もいるらしい」と心配そうに話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。