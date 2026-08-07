「つけまつげして、かわいらしくてなぁ」お笑いタレントの明石家さんまが、慢性心不全のため7月22日に86歳で亡くなった元プロ野球選手でタレント・板東英二さんとのエピソードを明かした――。

明石家さんま

板東英二さんとゴルフ仲間だった明石家さんま

板東さんとゴルフ仲間だったさんまは、1日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で思い出話を披露。板東さんは、「勝ちたいんや!」という執念がすさまじかったそうで、「別に勝たなくてええねん。俺らのプライベートゴルフやし」「“うわ～負けた”とか、“ショージうまかったなぁ”で終わんねん。それをどうしても勝ちたいねん」と笑いながら明かした。

毎年正月は、オーストラリアでゴルフをするのが恒例だったというさんま。あるとき、「ワシも年やから、女性が打つところから打たせてくれ」と懇願され、さんまは、「ブラジャーしてきたら打たしてあげますわ」と返したという。すると、板東さんは、「着てきたで!」とブラジャーを着用して現れたといい、「“お前言うたやないか!”とか言うて。草むらにショージを連れて行って。ショージにブラの姿見せて(笑)」とぶっちゃけた。

勝つために、どうしてもレディースティーから打ちたがっていたという板東さん。さんまは、「その次はスカート。毎年毎年、女装で」と明かし、「すごいねん、執念が」と苦笑い。「でも、かわいらしかったのはつけまつげ。つけまつげして、かわいらしくてなぁ」「打つ前に、俺らを見てパチパチパチッとしてな。“な? な? これでええやろ?”って言って、レディースエリアから打ってはった」と楽しげに振り返りながら、「毎年の正月は、板東さんのおかげで楽しく過ごさせていただいた」と感謝していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。