タレントの藤本美貴が昨年12月30日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「ママ友ができずに悩んでいる」という30代女性にアドバイスを送った。

藤本美貴

「誰とも話せず1人」「毎晩泣いてしまう」

転勤で引っ越したばかりだという相談者は、「バス通園をしているため、なかなかママ友ができない。参観日やイベントでも、すでにママ友たちの輪ができており、あいさつさえできない」と吐露。「その場にいることがつらくて、涙をこらえながら笑顔で立って過ごすが、毎回誰とも話せず1人で帰っている」とこぼし、「ママ友とおしゃべりをしたり、子供をお休みの日に一緒に遊ばせたり、そんなことを夢見ながら毎晩泣いてしまう」と打ち明けた。

「私にはママ友ができないのでしょうか?」と聞かれた藤本は、「それはあなた次第よ。自分で話しかけようとか、向き合わないとそれは無理よね」とバッサリ。まずは、自分の子供が仲良くしている子供の親に話しかけることを勧め、「“○○ちゃんのお母さんですか? 子供から○○ちゃんと遊んだってすごい聞いてて。バス通園だから、なかなかお会いできなくて。会えてよかったです”って。これ、そのまま使ってください。だって、ママ友なんて全部子供きっかけだよね」とアドバイスした。

ママ友の作り方について、「自分が人見知りだからとか、話せないからって言ったって。相手も自分のことを気遣ってくれる余裕もないわけだから。やっぱり自分のことは自分で責任持って行動しなきゃいけない」と語った藤本。知らない土地で新生活を送る相談者に、「もう引っ越してきたんだから、そこに甘えてる場合じゃない。それを言い訳にしてたら、何も変わらない。ここで生きていくっていう現状があるんだったら、そこで楽しく生きれるように日々を充実させる」と助言し、「転勤してきたばっかりだし……とか言い訳してても、“転勤してきたばっかりですよね?”って話しかけてくれる人はいない」と諭した。

また、「ママ友は逆にハードルが低い。だって、子供っていう共通話題があるから。大変なことも同じように理解できるし、自分の生まれも育ちも年齢も関係なく、子供っていう共通があるから、どんな人とでもしゃべれる」といい、「楽なもんですよ。子供がいて友達作るのは。子供の話すればいいだけだから」と強調。改めて、「“ママ友作るのは簡単”っていうマインドになってほしい」と伝え、「話しかけてみて、なんか嫌な人だなと思ったらしゃべらなくていいし。しゃべりやすいかもって思った人には、いろいろしゃべってみたり。もう転勤してきたんだから。ここで生きていくんだから」と背中を押していた。

視聴者からは、「めっちゃ共感」「世の中、案外ぼっちママ多いですよ」「ぼっちママの気持ちめっちゃわかる」「ママ歴10年だけど仲良しのママ友はいません!」「役員やるとお友達増えますよー!」などの声が寄せられている。