「“昔から夢だった”って言ってたから」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、感動したという出来事を明かした――。

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地元・愛知の友人が営むハンバーガー屋を訪問「マジうまかった」

佐野は、8日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』に出演。友人のユッケ氏に、「最近あった楽しいことは?」と聞かれると、地元・愛知県岡崎市でのエピソードを振り返り、「友達のハンバーガー屋さんに行ったんですよ。そこはなんか、すごいちょっと感動したというか……“昔から夢だった”って言ってたから」としみじみ。そのときの心境を、「同じ“夢を追う者”として、うれしかったですね。楽しかったし」と感慨深げに語った。

また、ユッケ氏から、「佐野くんのせいで行列らしい」「俺の友達もこの前行ったけど、駐車場にすら入れなくて。諦めて帰ってきたって」と聞くと、「ウソ? ありがとね」と返しつつ、「俺のおかげっていうか、マジでおいしいからさ」とキッパリ。友人のハンバーガー店は大繁盛しているようで、「めっちゃうまい。本当に感動した。あのハンバーガーのレベル。本当に肉汁とかの感じが、マジうまかった」と笑顔でアピールしていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』は、俳優でM!LKのメンバーとしても活動する佐野勇斗の公式チャンネル。旅行や料理、家族や友人との日常、仕事の舞台裏など飾らない素顔を届けている。

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