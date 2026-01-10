タレントの藤本美貴が昨年12月月30日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「ママ友の子供にイライラしてしまう」という20代女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

「ママ友は謝ってくれるが、どうしてもイライラしてしまう」

4歳の息子がいる相談者は、「仲良くなったママ友の子供が苦手」と告白。癇癪を起こすことがあまりに多く、「泣いて手がつけられなくなり、息子が叩かれることもある」「帰るときも“まだ遊びたい!”と大泣きして、スムーズに別れられたことがない」そうで、「ママ友は謝ってくれるが、どうしてもイライラしてしまう」と吐露。ママ友とは趣味が合い、子供同士も仲良しなため、「それだけで付き合いを控えるのもどうかと思うが、毎回のことなのでストレスが溜まる」とぼやいた。

これに、藤本は、「子供も仲良しで、自分も仲良しだったら全然仲良くする」と返し、「なかなか帰らないって言ったって、帰るもん(笑)。“ごめんね～! じゃあね～! またすぐ遊ぼうね～!”って。だって、そこにいたって泣き止まないもん。あとは本当のお母さんにお願いする」「叩かれる前に止める。『叩いちゃダメだよ』って普通に」とあっけらかん。「癇癪(かんしゃく)もずっと続くわけじゃないから大丈夫」と慰めつつ、「癇癪は起こすもんだと思って会ったほうがいい。“え? また?”っていうよりも、“はい! 出ました!”ぐらいな気持ちで。“今日も安定の癇癪です!”みたいな感じで思っておけば、いつものことって感じかな」とアドバイスした。

また、「“私の子供もその子のことが大嫌いなんです”じゃなくて、仲いいじゃん? だから、別に会ったらいいじゃん」と自身の考えを語った藤本。「大きくなっていけば、子供同士は友達じゃなくなる可能性もある。小学校に行ったら、だいたい同じクラスの子とお友達になることが多いから」と話し、「子供が遊ばなくなったって、ママと気が合うんだったら、ママだけでランチしようとか、出かけようとかできるから。せっかく素敵な出会いがあるんだったら、付き合ったらいい」と助言。「せっかくだったら、うまい付き合い方を探っていくのがいいのかなって。もったいないと思う」と出会いを大事にすることを伝えた。