タレントの藤本美貴が9日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「友人が不倫をしている」という25歳女性のお悩みに答えた。

「友人が会社の上司と不倫」「痛い目を見るまで放っておくべき?」

相談者は、「高校のときから仲良くしている友人が、会社の上司と不倫している」と打ち明け、「“不倫は絶対にやめるべき”と諭したが、まだズルズル関係を続けている」と吐露。最近は、「だんだん普通の恋愛話のように相談してきたり、“私だけ寂しい”と愚痴をこぼしたり、罪悪感を全然感じていない」そうで、「どのような言葉で伝えればいいのか? 痛い目を見るまで放っておいたほうがいいのか?」とアドバイスを求めた。

藤本は、「しんどいよね。会うたびに、“不倫してる友達ちょっと嫌だな”とか」「“不倫なんだから、そのこと私にしゃべるのやめてくれない?”とも言えないじゃん」と寄り添いながら、「放っておくのが一番いい」とキッパリ。不倫相手となかなか別れられない様子から、「結局どうにもできない」と話し、「自分のためを思ったら、多少距離を置くのが、自分の心の安定なのかなって思う。たぶん、どんなに言っても変わらないよね」と自身の考えを伝えた。

また、「“どんなに遅くなっても絶対帰るんだよね～”とか言ってる人、私も聞いたことあるもん」と打ち明けた藤本。「不倫のつらかったエピソードは、世の中にいっぱい流れてる」と続け、「例えば、奥さんにバレて慰謝料を請求されるってこともあるだろうし。略奪愛したけど、その人がめちゃくちゃ借金持ちだったとかさ。そういうあることないことを、“そういうこともあるらしいから気をつけて!”って。不倫の怖さを知らしめるぐらいしかできない」とも。

さらに、藤本は、「嫌われてもいいんだったら、2号さんって呼ぶとかさ。“2号さん今日何してんの? 1号になったら教えて～”みたいな」「周りの人にも、“なんで2号なの?”って。“いろいろあって2号なんだよね。1号になるかもしんないし、2号のままかもしんないし”って」とアドバイス。「深刻そうに、“2番はやっぱり寂しいよね～”って。ダメ?」と提案しつつ、「不倫したとして、絶対自分が一番になることはないじゃん。2番でいるなんて耐えられないというか。意味わかんない」と強い口調で締めくくっていた。

コメント欄には、「2号呼び火力強くて草」「2号爆笑した」「そこまで言えたら大親友すぎる」「2号呼びの攻撃力の高さよ」「めっちゃ焚き付けるじゃん」「毎回2号さんって呼ばれるの嫌で別れるかも笑」などの反響が寄せられている。