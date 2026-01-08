タレントの藤本美貴が昨年12月30日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。ママ友との関係に悩む30代女性にアドバイスを送った。

藤本美貴

「引っ越した家を見たいと言われ…」「児童館だと思われている」

「ママ友に“引っ越した家を見たい”と言われ、一度遊びに来てもらった」という相談者は、「家が散らかり放題で片付けも大変だった。うちの子供も楽しそうではなかった」と吐露。しかし、社交辞令で、「また来てね」と言ってしまい、相手は、「また遊びに行きたい」とノリノリ。相談者は、「うちの子供と遊びたいのではなく、うちにあるおもちゃで遊びたいだけではないか。児童館だと思われているのではないか」とこぼし、「角が立たずに断る方法を教えてほしい」とアドバイスを求めた。

藤本は、「毎回言われるんだったら、“旦那のお父さんが調子悪くて。一緒に住むことになっちゃったから、なかなか難しいんだよね”とか。適当に噓つけばいいじゃん。会うこともないし、来ることもないんだから」と提案。噓がバレることを心配されるも、「そんなの“調子よくなって帰ったんだよね”って言えばいい」と返し、スタッフは、「自由自在じゃないですか(笑)」と苦笑い。「適当でいいのよ。だってもう会うことない、うちで遊ぶことはないって思ってれば、その選択肢はもうないから。あとはどうにかかわしていくだけ」とキッパリ伝えた。

また、藤本は、「家に入れてくれるってなかなかないから。場所探すのも大変だし、夏は暑いし、冬は寒いし。貸してくれる家ってなかなかないから、それは来たいよね」と相手の心情を想像しつつ、「でも、嫌なんだったら、何でもいいから嘘ついて断ればいい。“今日は旦那が家で仕事してるからダメなの”とか。“うちは無理なんだけど○○で遊ぶ?”とか。適当適当」とアドバイス。一番効果的なのは、義父母を使うことだといい、「“うちに泊まってるから、ちょっと難しい”とか。“本当にお義母さんいるの? 見せて?”とか言わないでしょ」とサバサバ語った。

「深く付き合わないんだから、その人と会うことのない人を出せばいい」「別に好きじゃないんだから、一生懸命向き合う必要はない」と自身の考えを伝えた藤本。その“適当マインド”に、スタッフが感嘆すると、「すべてに向き合ってたら、マジでハゲちゃうよ。疲れて」と返し、その後も、「旦那が風邪気味で家にいる」「暖房が壊れてる」「エアコン業者が直しに来てる」など断るための“噓”を列挙。スタッフが、「よくそんなにスラスラと……」とツッコむと、「何でもいいんだもん。お好きなのを選んでください(笑)」とあっけらかんと話していた。

視聴者からは、「息するように適当な噓つくミキティおもしろ過ぎた」「あふれ出る『かわす言葉』の数々(笑)」「嘘も方便ってやつか」「自分大切にする為の穏便なウソはありだね」「断り文言集出せそうw」「『かわす言葉集』のグッズほしい笑」などの反響が寄せられている。