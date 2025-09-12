タレントの藤本美貴が2日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。子供の教育について持論を語った。

林修

30代女性の悩み「他人の子供と比べてしまう自分が本当に嫌」

公開された動画では、「自己肯定感が低い」という30代女性のお悩みを紹介。「義妹の子供が、教育に力を入れているベビースクールに入る予定」だと話し、「私の子供より先に、読み書きや算数ができるようになったら、内心バカにされるのかなと考えてしまう」と吐露。義妹夫婦とは関係も良好だというが、「そんなことを考えてしまう自分が本当に嫌。“他人は他人、自分は自分”だと思いたいが、なかなかできない」と相談を寄せた。

藤本は、「教育を頑張ってるママたちにはつらいかも……」と前置きしながら、「私の考えとしては、子供の個性とか好き嫌いがあるから。早くやるから天才になるとか、絶対にないと思う」「どこかに行かせたから天才になるってことは、全然ない」とバッサリ。同じ幼稚園に通っていた自身の子供たちも、それぞれ個性が異なると言い、「自分の子供が好きなものを見つけたときに、応援してあげられるほうが素敵だと思う。人生、勉強がすべてじゃない。好きなものを伸ばしてあげる方向性のほうがいい」とアドバイスを送った。

また、予備校講師でタレントの林修に、「先生、昔から頭がよかったんですか? (勉強が)好きだったんですか?」とたずねたことがある藤本。林は、「教科書が配られた日に全部読んじゃうような子供で、辞書が大好きだった」と返しつつ、「運動が全然好きじゃなかった」と明かしたという。さらに、「ミキティさんは、運動も好きで運動神経もよくて。それが好きだったんでしょ? だから、好きなことをやっただけだよ」と言われたそうで、藤本は、「確かに!」と感動。林の言葉を受け、「好きなものも、得意なものもそれぞれ違う。だから、早くやったらいいってことでもない」と説明した。

「他人と比べてしまい、ネガティブになってしまう」という相談者。最後に、藤本は、「比べたところで自分の子供は変わらない」と諭し、「“比較したところでどうにもなんねーや”って思えばいい。人生、クセづけですよ」と自分に言い聞かせることが大事だと主張。「幼少期で人生が決まるわけもないし、有名企業に入ったからって勝ちでもない。それよりも、自分の好きなことをやって生きていってほしいと思うから」と続け、「いいなと思うことはやらせてあげたらいい。いろんなことを経験させて興味を探るほうが素敵かなと思う」と語りかけていた。