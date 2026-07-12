元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が3日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画「【徹底討論】中日ファンからの洗礼で谷繁がタジタジ!?」に出演。中日にエラーが多い理由を解説した。

谷繁元信氏

中日にエラーが多い理由を谷繁元信氏が解説

この動画では、熱狂的な中日ファンとして知られる「限界中日ファン」ことリミットさんと、その妻で同じく中日ファンのあいきさんをゲストに迎え、その質問に谷繁氏が答える対談企画を実施。その中で、「今年はエラーで相手チームが出塁して、点を取られることが多いかなと思ったので、もうちょっと守備力を上げてほしいというのが、ドラゴンズへの本音です」との切実な意見が出される場面があった。

この声に対し、谷繁氏は「確かにね。それはね、やっぱりあるのよ」と同意。その上で、「準備段階で10の準備をしなきゃいけない、想定しなきゃいけないものがあるとします」「例えばこっちに飛んできたらこういうふうな動きをしてとか、このバッターだったらこういう打球が来てっていう、そういう想定を良い選手は10するの。でも、ドラゴンズの選手ってたぶん6ぐらいしかしてないんですよ」と指摘。事前の準備が不足している現状を挙げた。

続けて、谷繁氏は「なので、ちょっと違う動きが出た時に、ミスが起こる」「準備が足らないから隙が出るんですよ」とした上で、「それは選手たちが悪いんです」とコメント。首脳陣の采配以前に、プレーする選手個々の意識に問題があると述べた。

さらに、そうした隙が生まれる背景として、チームの経験値にも言及。「今の選手たちって本当の勝負をしたことがないんで。緊張感120%の試合を経験したことがないんで、そこの経験値がないんですよ。だから、勝っていかないとそこの経験値ってなかなか出てこないんだけども、でも勝たなくてもやろうと思えばできるはずなんですよ。それが足らないんです」と自身の印象を語っていた。