主要23作がそろった2025年夏ドラマ。今回もドラマ解説者の木村隆志が、主要新作の初回放送をウォッチし、俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコでオススメ作品を探っていく。

別記事(2025年夏ドラマ、オススメ5作を専門家が発表 2位は『ちはやふる』で1位は? キャスティングに“健全な変化”)において2025年夏ドラマの主な傾向を【［1］フレッシュなキャストと夏らしさ ［2］夏休み中の子どもに向けた脚本・演出】の2つと解説。

おすすめドラマとして、『僕達はまだその星の校則を知らない』(カンテレ・フジ系 月曜22時)、『ちはやふる -めぐり-』(日テレ系 水曜22時)、『明日はもっと、いい日になる』(フジ系 月曜21時)、『愛の、がっこう。』(フジ系 木曜22時)、『しあわせな結婚』(テレ朝系 木曜21時)の5作を選んだ。

本記事では、それらを含む主要23作のレビューと目安の採点(3点満点)を挙げていく。

『明日はもっと、いい日になる』 月曜21時～ フジ系

出演者：福原遥、林遣都、生田絵梨花ほか

寸評：児童相談所が舞台の物語は10年代に広瀬アリスらを輩出した『明日の光をつかめ』が3度放送されたように、実は隠れた夏ドラマの定番。このテーマの肝は、子育てに悩む親や児童福祉司にエールを送り、希望を見せるために“きれいごと”をどれだけ丁寧に描けるか。その点、各話の物語はネグレクトに留めず、面前DV、育児ノイローゼ、アフターケアなどの取材に基づく具体例が見られ、子役の熱演や海辺の風景も含め、優しい目線に徹したプロデュースに好感が持てる。

採点：【脚本☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】

福原遥

『僕達はまだその星の校則を知らない』 月曜22時～ カンテレ・フジ系

出演者：磯村勇斗、堀田真由、稲垣吾郎ほか

寸評：「制服と校則」「失恋はいじめか」「校内盗撮」と各話の切り口はいい意味で生々しさがあり、回を追うごとにニーズや精度がアップ。“撮影罪で検挙された高校生の人数”などのリアルなデータも盛り込んでリアリティを担保している。教育現場では教師、生徒、保護者を救うべくスクールロイヤーの必要性が増しているだけに制作のタイミングとしては絶妙。ついに民放初主演の磯村が演じる弱々しい主人公も魅力的で、夏ドラマらしい天文部の復活ストーリーや夜空の演出も楽しい。

採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】

磯村勇斗 撮影:泉山美代子

『レプリカ 元妻の復讐』 月曜23時6分～ テレ東

出演者：トリンドル玲奈、宮本茉由、千賀健永ほか

寸評：もはや完全に“不倫ドロドロ枠”になったが、今夏のテーマも同様かつ“整形”をプラス。顔と体に加えて利き手を変えてしまう執念も、グロテスクな整形シーンもこの枠ならでは。「目を背けたくなるくらい腹が立つのについ見てしまう」という徹底したカテゴリーキラーのような戦略は「アリ」だが、ファン層は思うように広がらないだろう。

採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆ 期待度☆】

トリンドル玲奈

『誘拐の日』 火曜21時～ テレ朝系

出演者：斎藤工、永尾柚乃、江口洋介ほか

寸評：記憶喪失、虐待の跡、謎の天才児、両親の殺人事件、殺人の逮捕歴など、「謎がてんこ盛りで焦点が絞りにくい」と思いきや、2人の逃亡劇を中心に整理され、見やすい仕上がりに。斎藤と永尾の関係性は微笑ましく、今期唯一の連ドラらしいロングサスペンス&ミステリーという希少さもある。ただ原作の韓国ドラマと比較され、批判を受けるリスクは避けられず、今作も例外ではなくファンの評判は芳しくない。

採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】

斎藤工

『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』 火曜21時～ フジ系

出演者：森川葵、藤井流星、玉山鉄二ほか

寸評：おとり捜査はやり尽くされたジャンルである上に、コメディに振ったことで、最大の魅力である「バレないか」「生きて帰れるか」のハラハラドキドキが減ってしまった。主人公のキャラクターも社会問題も軽く扱うなど随所に見やすさを意識しているが、保守的なプロデュースという感は否めず。刑事モノ好き以上を引き込むものは感じられない。

採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆ 期待度☆】

森川葵

『舟を編む ～私、辞書つくります～』 火曜22時～ NHK総合

出演者：池田エライザ、野田洋次郎、向井理ほか

寸評：事実上の再放送であり、もしBSでの先行放送がなければ、おすすめトップにあげるほど圧巻のクオリティ。原作から主人公を「辞書の申し子」から「ファッション誌から異動した新人」に変えたことで、視聴者が追体験するように楽しめる作品となった。言葉や辞書の面白さと奥深さ、それを手がける人々の想像を絶する情熱と労力、主人公の成長物語……辞書編集部が舞台という地味な設定を感じさせないエンタメ性の高さを感じさせられる。文字の演出は多彩かつポップで見やすく、気づきをうながす名言が多いなど、非の打ち所がない作品に。

採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】

池田エライザ 撮影:宮田浩史

『初恋DOGs』 火曜22時～ TBS系

出演者：清原果耶、成田凌、ナ・イヌほか

寸評：韓国のスタジオとのタッグであり、メインキャストに韓国人俳優を起用するなど、これまで以上にストレートな韓国シフトのプロデュースは目を引く。弁護士、動物病院長、財閥御曹司という職業設定や、犬を準メイン級に据えた演出など、固定層狙いの要素を並べた点は賛否が分かれるところか。それでも「清原、成田、萩原利久という日本きっての若手実力派を起用してこの物語でいいのか」という疑問が残る。

採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆】