フジテレビは、2026年から2027年にかけて開催するイベントを「FUJI FUTURE UPDATE」第6弾として発表した。お台場・湾岸エリアを舞台に、ライブステージ、番組連動イベント、次世代型VR、アイドルフェスを展開し、2027年2月からは世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」の日本公演を東京で開幕する。

フジテレビが2026年から2027年にかけて開催するイベント

火星旅行を体験できるVRイベント

現在、フジテレビ本社屋・球体展望室「はちたま」では、次世代型VRイベント「THE SUNSET OF MARS」を開催中。会期は6月28日まで。

同イベントは、火星旅行を体験できる世界最先端のVRイベント。人類未踏の地である火星に降り立ち、“自らの足で歩いて探索する”という圧倒的な没入感を実現する。バーチャル空間内では写真撮影や自撮りも可能で、仲間や家族と火星旅行をしたかのような感動をシェアできる。

『逃走中』が初のVRイベントに

6月27日から9月27日までは、ダイバーシティ東京 プラザ6Fで、次世代VRイベント「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」が開催される。

フジテレビの人気番組『逃走中』が、番組史上初めてバーチャル空間に進出。不思議でシュールな異世界“リミナルワールド”を舞台に、ハンターから逃げながら“走らず”に“隠れて”生き残るバーチャルアトラクションとなる。

VRゴーグルを装着した瞬間、プレーヤーは逃走者に。オリジナル衣装をまとい、少し不気味でシュールな異世界に入り込み、広大なエリアを自由に歩き回りながら、数々のミッションに挑む。獲得ポイントに応じて逃走者のランクが決定し、一度もハンターに捕まらず逃走すると“完全制覇”の称号が与えられる。

「めざましWANGANフェス」開催

夏には、「めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～」を開催。会期は8月3日から9日、13日・14日の計9日間で、会場は豊洲PITと東京ガーデンシアター。

同イベントでは、『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーション。東京・湾岸エリアのステージを舞台に、音楽、笑い、トークライブなど、毎日さまざまなオリジナルイベントを展開する。

全8番組と2つのフェスがラインナップされ、毎年盛り上がりを見せる「めざましライブ」もアーティストを迎えて連日開催予定。一部コンテンツは、フジテレビ公式動画配信サービス・FODやCS放送・フジテレビONE TWO NEXTで配信予定となっている。

フジテレビ本社屋で「お台場ファンライジング」

7月25日から8月23日までは、フジテレビ本社屋で新たなリアルイベント「お台場ファンライジング～楽しくアガる! 真夏のエンタメ最前線～」を開催する。

同イベントは、キャラクターやコンテンツを光に見立て、それぞれの魅力が集まり広がることで、来場者一人ひとりを照らし、“スキ”との出合いを共有するというコンセプト。フジテレビの人気アニメ、バラエティ、映画など、世代やジャンルを問わず多彩な番組やキャラクターが集結し、ここでしか味わえない“楽しさ”を届ける。

お台場ファンライジング応援隊長を務めるガチャピンは、「フジテレビでは今年も、みんなに楽しんでもらえるイベントをた～くさん用意しています! もちろん、ぼくたちが応援隊長をつとめる『お台場ファンライジング』もあるよ! みんなで一緒に盛り上がろうー! ぼくも今からワクワクしていまーす!」とコメントしている。

TIF2026、今年もお台場・青海周辺で開催

世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」は、7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアで開催される。

フジテレビTOKYO IDOL PROJECTが主宰するTIFは、2010年に初開催。昨年の「TIF2025」で15周年を迎え、総勢214組・1,561人のアイドルが出演し、3日間で約8万5,000人を動員した。最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTとなるなど、記念イヤーにふさわしい盛況となった。

16年目となる今年もさらにアップデートし、今後、出演者情報をはじめ各種発表が順次予定されている。

シルク・ドゥ・ソレイユ、4年ぶり日本公演

さらに、2027年2月からは、世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」の4年ぶりとなる日本公演を東京で開催する。

フジテレビとシルク・ドゥ・ソレイユは、1992年に開催した「ファシナシオン」以来、30年以上にわたり日本公演全14作品を展開。これまでのべ1,525万人が来場している。今回の日本公演でも、観客の魂を揺さぶるような感動や喜びを届けるとしている。

フジテレビIP・アニメ事業局長の高瀬透子氏と、イベント事業局長の井瀧信吾氏は、「フジテレビは多様化するニーズと時代の変化を的確に捉え、価値ある体験と成果創出を両立するイベントの企画・運営に取り組んでおります」とコメント。

お台場・湾岸エリアでのイベントラインナップについて、「これまで培ってきたコンテンツ力を最大限に生かし、“お台場の盛り上げ”、“ブランドイメージの向上”、“新たな価値創出”、“持続的な関係構築”を軸に、皆さまに楽しい体験をしていただける多彩なプログラムを展開してまいります」とし、「お台場・湾岸エリアが熱くなる、フジテレビのイベントにぜひご注目ください!」と呼びかけている。

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