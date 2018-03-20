「梶裕貴」の最新情報・話題まとめ
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2018年07月24日(火)
『菅田将暉のANN』、人気声優・山下大輝と梶裕貴がゲスト出演
芸能 07/24 13:00
2018年06月03日(日)
「PEACE MAKER 鐵」勉強したんだろうな…梶裕貴が努力を褒められタジタジに
コミック 06/03 13:39
2018年05月25日(金)
アニメ「ニルアド」11月に単独イベント、木村珠莉、梶裕貴ら6名の登壇決定
コミック 05/25 17:00
2018年05月10日(木)
梶裕貴が下積み時代の苦悩など語った初の著書、撮り下ろしグラビアも
コミック 05/10 12:22
2018年04月19日(木)
アニメ「あるゾンビ少女の災難」配信記念イベントに白石涼子、久保ユリカ
コミック 04/19 22:20
2018年03月25日(日)
「LORD of VERMILION」TVアニメ化決定！梶裕貴＆福圓美里が出演
コミック 03/25 19:01
2018年03月20日(火)
TVアニメ『遊☆戯☆王VRAINS』、梶裕貴、八代拓ら追加キャストを発表
アニメ 03/20 00:00
「遊☆戯☆王VRAINS」に梶裕貴、八代拓、松田賢二、白石涼子が出演
コミック 03/20 00:00
2018年03月17日(土)
バカリズムなりの応援上映を展開、映画「ひらがな男子」上映会に梶裕貴ら登壇
コミック 03/17 15:31
2018年03月12日(月)
「からかい上手の高木さん」高橋李依＆梶裕貴プロデュースの物語がゲッサンに
コミック 03/12 17:27
2018年03月02日(金)
「銀英伝」追加キャストに諏訪部順一、小野大輔、中村悠一、梶裕貴ら一挙発表
コミック 03/02 12:08
2018年02月26日(月)
「秒速5センチメートル」など4作品をバリアフリー上映、音声ガイドに梶裕貴ら
コミック 02/26 22:33
2018年02月12日(月)
梶裕貴の人格形成に影響与えた作品とは？お気に入りマンガ語るインタビュー
コミック 02/12 17:03
2018年02月02日(金)
「ニル・アドミラリの天秤」特番の公開収録に梶裕貴ら登場、参加者募集中
コミック 02/02 22:30
2018年01月13日(土)
「進撃の巨人」2期の劇場版舞台挨拶、梶裕貴「これからも駆逐していきたい」
コミック 01/13 13:58
2017年12月23日(土)
「進撃の巨人」2期劇場版グッズ公開、梶裕貴らキャスト登壇の舞台挨拶も
コミック 12/23 20:45
2017年12月19日(火)
「刀剣乱舞」新刀剣男士・日向正宗の絵師は枢やな、ボイスは梶裕貴
コミック 12/19 10:57
2017年12月06日(水)
2017年12月04日(月)
「伊藤潤二『コレクション』」追加キャストに梶裕貴、島崎信長、浪川大輔、朴ろ美ら
コミック 12/04 18:00
2017年11月14日(火)
TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』第2期、謎の転校生・明智透真役を梶裕貴が担当
アニメ 11/14 02:06
2017年11月13日(月)
アニメ「斉木楠雄のΨ難」第2期、明智透真役は梶裕貴！“面倒くさい”役で後悔
コミック 11/13 11:22
2017年11月03日(金)
早見沙織＆宮野真守も絶賛「はいからさん」梶裕貴演じる蘭丸の女装シーン公開
コミック 11/03 13:00
2017年10月24日(火)
2017年10月07日(土)
『からかい上手の高木さん』、高木さん役を高橋李依、西片役を梶裕貴が担当
アニメ 10/07 06:00
2017年09月27日(水)
漣ミサ「ぼくらの選択」1巻、梶裕貴＆小野賢章ら出演のオーディオドラマも
コミック 09/27 22:11
2017年09月05日(火)
梶裕貴、『脳スマ』最終話でナレーション担当「神経を集中させて収録」
テレビ 09/05 06:00
2017年08月20日(日)
山崎賢人、小野友樹の指導で大成長! 梶裕貴&神木隆之介と卓球も
映画 08/20 19:59
2017年08月16日(水)
「ヒロアカ」“VSヒーロー殺し編”を一挙上映！石川界人と梶裕貴のトークも
コミック 08/16 21:20
2017年07月13日(木)
「七つの大罪」原画展で鈴木央サイン会＆梶裕貴トークショー開催
コミック 07/13 11:33
2017年06月24日(土)
映画「はいからさん」追加キャストに櫻井孝宏、中井和哉、梶裕貴、瀬戸麻沙美
コミック 06/24 10:00
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