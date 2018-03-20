ホビー

会員ページ

お知らせ

「梶裕貴」の最新情報・話題まとめ

ヴィムス所属。男性。1985年9月3日生まれ。東京都出身。日本ナレーション演技研究所卒業。中世的で甘く、どこか凛とした響きを持ち合わせた声質が特徴的な人気声優。主な出演作品はアニメ『進撃の巨人』（エレン・イェーガー）、『七つの大罪』（メリオダス）、『僕のヒーローアカデミア』（轟焦凍）、『ハイキュー！！』（狐爪研磨）、『からかい上手の高木さん』（西片）、『アオハライド』（馬渕洸）、『東京喰種:re』（霧嶋絢都）、『ヲタクに恋は難しい』（二藤尚哉）、『斉木楠雄のΨ難』（明智透真）、『銀河英雄伝説 Die Neue These』（ユリアン・ミンツ）、ラジオ『梶裕貴のひとりごと』（文化放送）、テレビ『梶100！～梶裕貴がやりたい100のこと～』（日テレプラス）など。

関連キーワード

2018年07月24日(火)

Top

『菅田将暉のANN』、人気声優・山下大輝と梶裕貴がゲスト出演

芸能 07/24 13:00

2018年06月03日(日)

Top

「PEACE MAKER 鐵」勉強したんだろうな…梶裕貴が努力を褒められタジタジに

コミック 06/03 13:39

2018年05月25日(金)

Top

アニメ「ニルアド」11月に単独イベント、木村珠莉、梶裕貴ら6名の登壇決定

コミック 05/25 17:00

2018年05月10日(木)

Top

梶裕貴が下積み時代の苦悩など語った初の著書、撮り下ろしグラビアも

コミック 05/10 12:22

2018年04月19日(木)

Top

アニメ「あるゾンビ少女の災難」配信記念イベントに白石涼子、久保ユリカ

コミック 04/19 22:20

2018年03月25日(日)

Top

「LORD of VERMILION」TVアニメ化決定！梶裕貴＆福圓美里が出演

コミック 03/25 19:01

2018年03月20日(火)

Top

TVアニメ『遊☆戯☆王VRAINS』、梶裕貴、八代拓ら追加キャストを発表

アニメ 03/20 00:00

Top

「遊☆戯☆王VRAINS」に梶裕貴、八代拓、松田賢二、白石涼子が出演

コミック 03/20 00:00

2018年03月17日(土)

Top

バカリズムなりの応援上映を展開、映画「ひらがな男子」上映会に梶裕貴ら登壇

コミック 03/17 15:31

2018年03月12日(月)

Top

「からかい上手の高木さん」高橋李依＆梶裕貴プロデュースの物語がゲッサンに

コミック 03/12 17:27

2018年03月02日(金)

Top

「銀英伝」追加キャストに諏訪部順一、小野大輔、中村悠一、梶裕貴ら一挙発表

コミック 03/02 12:08

2018年02月26日(月)

Top

「秒速5センチメートル」など4作品をバリアフリー上映、音声ガイドに梶裕貴ら

コミック 02/26 22:33

2018年02月12日(月)

Top

梶裕貴の人格形成に影響与えた作品とは？お気に入りマンガ語るインタビュー

コミック 02/12 17:03

2018年02月02日(金)

Top

「ニル・アドミラリの天秤」特番の公開収録に梶裕貴ら登場、参加者募集中

コミック 02/02 22:30

2018年01月13日(土)

Top

「進撃の巨人」2期の劇場版舞台挨拶、梶裕貴「これからも駆逐していきたい」

コミック 01/13 13:58

2017年12月23日(土)

Top

「進撃の巨人」2期劇場版グッズ公開、梶裕貴らキャスト登壇の舞台挨拶も

コミック 12/23 20:45

2017年12月19日(火)

Top

「刀剣乱舞」新刀剣男士・日向正宗の絵師は枢やな、ボイスは梶裕貴

コミック 12/19 10:57

2017年12月06日(水)

Top

浪川大輔がなまはげに!? 諏訪部順一、梶裕貴も出演、「声優だって旅します the 2nd スペシャルイベント」をレポート

アニメ 12/06 17:00

2017年12月04日(月)

Top

「伊藤潤二『コレクション』」追加キャストに梶裕貴、島崎信長、浪川大輔、朴ろ美ら

コミック 12/04 18:00

2017年11月14日(火)

Top

TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』第2期、謎の転校生・明智透真役を梶裕貴が担当

アニメ 11/14 02:06

2017年11月13日(月)

Top

アニメ「斉木楠雄のΨ難」第2期、明智透真役は梶裕貴！“面倒くさい”役で後悔

コミック 11/13 11:22

2017年11月03日(金)

Top

早見沙織＆宮野真守も絶賛「はいからさん」梶裕貴演じる蘭丸の女装シーン公開

コミック 11/03 13:00

2017年10月24日(火)

Top

『ツキウタ。』キャラクターたちが夏を満喫 - アニメの名シーンも振り返った「月歌夏祭り」昼の部をレポート

アニメ 10/24 12:00

2017年10月07日(土)

Top

『からかい上手の高木さん』、高木さん役を高橋李依、西片役を梶裕貴が担当

アニメ 10/07 06:00

2017年09月27日(水)

Top

漣ミサ「ぼくらの選択」1巻、梶裕貴＆小野賢章ら出演のオーディオドラマも

コミック 09/27 22:11

2017年09月05日(火)

Top

梶裕貴、『脳スマ』最終話でナレーション担当「神経を集中させて収録」

テレビ 09/05 06:00

2017年08月20日(日)

Top

山崎賢人、小野友樹の指導で大成長! 梶裕貴&神木隆之介と卓球も

映画 08/20 19:59

2017年08月16日(水)

Top

「ヒロアカ」“VSヒーロー殺し編”を一挙上映！石川界人と梶裕貴のトークも

コミック 08/16 21:20

2017年07月13日(木)

Top

「七つの大罪」原画展で鈴木央サイン会＆梶裕貴トークショー開催

コミック 07/13 11:33

2017年06月24日(土)

Top

映画「はいからさん」追加キャストに櫻井孝宏、中井和哉、梶裕貴、瀬戸麻沙美

コミック 06/24 10:00

最初へ 1 3 最後へ

バックナンバー

2019
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    【写真42枚】魅惑の胸元に人だかりも! AnimeJapan2019美人コンパニオン特集1
  2. 2

    『劇場版シティーハンター』、折りたたみコンテナなどマニアックグッズ登場
  3. 3

    『グレンラガン』『ガンダムG』声優の福井裕佳梨が離婚を報告
  4. 4

    【写真49枚】金網×水着美女inクリスマスコスプレ撮影会4
  5. 5

    【写真70枚】制服系美人コスプレイヤー大特集! - AnimeJapan2019その6
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む