「梶裕貴」の最新情報・話題まとめ

ヴィムス所属。男性。1985年9月3日生まれ。東京都出身。日本ナレーション演技研究所卒業。中世的で甘く、どこか凛とした響きを持ち合わせた声質が特徴的な人気声優。主な出演作品はアニメ『進撃の巨人』（エレン・イェーガー）、『七つの大罪』（メリオダス）、『僕のヒーローアカデミア』（轟焦凍）、『ハイキュー！！』（狐爪研磨）、『からかい上手の高木さん』（西片）、『アオハライド』（馬渕洸）、『東京喰種:re』（霧嶋絢都）、『ヲタクに恋は難しい』（二藤尚哉）、『斉木楠雄のΨ難』（明智透真）、『銀河英雄伝説 Die Neue These』（ユリアン・ミンツ）、ラジオ『梶裕貴のひとりごと』（文化放送）、テレビ『梶100！～梶裕貴がやりたい100のこと～』（日テレプラス）など。

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