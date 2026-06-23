『銀河の一票』梶裕貴に俳優オファー増加の予感　声優のテレビ番組起用が加速する背景とは

政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00～ ※FOD・TVerなどで配信)の第10話が、22日に放送された。

いよいよ選挙戦が始まった同話では、レジェンド声優・日高のり子がウグイス嬢、人気声優・梶裕貴が“カラス”として登場し、SNSでは「豪華すぎる」「耳が幸せ」と反響が続出。特に梶は、声だけではなく俳優としても物語に自然に溶け込み、テレビドラマにおける人気声優起用の新たな可能性を感じさせた。

梶裕貴 (C)カンテレ

日高のり子と「声」の対決

いよいよ選挙戦が始まり、レジェンド声優・日高のり子のウグイス嬢と、人気声優・梶裕貴のカラス(男性のウグイス嬢)の声が聞けるという、夢の共演が果たされた。これにSNSでは「豪華すぎるだろう!」「声優の梶裕貴と日高のり子を知ってるオタクは、銀河の一票を是非とも見て欲しい」「声を生業にしている人気者を惜しみなく起用するキャスティング!」「耳が幸せ」などと熱狂。

声優では昨今、津田健次郎の活躍が目覚ましいが、X(Twitter)でも、「梶くん、俳優イケるんじゃないか」「キャラが面白いし、梶くんが“オイラ”っていうたびに笑っている」「今後、梶くんのドラマキャスティングが増えるのでは」と期待の声が上がっている。

梶の声優としての代表作は、アニメ『進撃の巨人』の主人公エレン・イェーガーが有名だが、『僕のヒーローアカデミア』の人気イケメンキャラ・轟焦凍、『からかい上手の高木さん』の主人公・西片、『謎解きはディナーのあとで』の執事役・影山など、イケボからクール、思春期の少年まで幅が広い。

これまでも、『遊戯みたいにいかない。』や、『世にも奇妙な物語』『君の花になる』などでドラマ出演はあったが、舞台以外でここまで本格的な露出は初めて。演じる風間という“面白キャラ“も相まって、「ハマってる」「可愛い」と評判も良い。

声優に数字(視聴率)がある

これは、とある有名放送作家に聞いた話だが、数年前から「テレビが、声優に数字(視聴率)があるということを、ようやく分かり始めた」そうであり、「ゆえに、テレビ局はこぞって、声優番組を作りたがる」といった話をしていた。

その理由の第一は「技術」だという。テレビというものは、「なにかに特化した人」を送るもの。声優という声の技術や演技に特化している人たちへの物珍しさ、そしてサブカル全盛で、多くの若者が推し声優がいることなどからの起用であり、梶ほどの人気声優ならば、ドラマに抜てきされてもそれほど驚くことではない。実際、『銀河の一票』でも驚くほど俳優陣に溶け込んでいる。

先人にまもちゃんこと宮野真守もいるが、バラエティ番組以外のドラマなどでも、声優を目にする機会は今後もますます増えていきそうだ。