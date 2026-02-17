日本マクドナルドは2月25日、「セット500」に「マックポークセット」(500円)を加え、全国のマクドナルド店舗で発売する。

500円セットが3種類に

バーガーに、サイドメニューとドリンクMが付いたおトクなバリューセット「セット500」に、復活を望む声がやまない「マックポーク」を加え、「ハンバーガー」「マックチキン」と合わせてワンコインで楽しめるセットを3種類に拡充する。

マックポークは、香ばしいポークパティに、シャキシャキのレタス、コクと旨みのガーリックペッパーソースを合わせた、ガーリックの旨味とスパイスのキレが特長の商品。2007年から2012年までレギュラー商品として販売され、2013年には期間限定商品として登場した。さらに2018年から2021年には「ベーコンマックポーク」をレギュラー商品として展開。その後も復活を望む声がやまず、特にXでは、2021年から現在まで同商品に関する投稿が累計4万件以にのぼるなど話題となっており、SNSを中心に復活を望む声が多く寄せられていた。

新TVCMは多部未華子さん&梶裕貴さん

2月24日から放映される新TVCMでは、多部未華子さんと声優の梶裕貴さんが出演する。バスに揺られる多部さんの耳に入ったのは「次は〜マックポ…あっ」というアナウンス。うれしさのあまり口をすべらせてしまうも、開き直って清々しくマックポーク復活を知らせる運転手の梶さん。多部さんは思わずバスを降りてお礼を告げ、マクドナルドへ駆け出す。復活したマックポークに「待ってたよ」と嬉しそうに語りかける多部さんの姿が描かれている。

新TVCM セット500「バスのアナウンス」篇