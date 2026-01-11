テレビ・テレビ朝日系列全国 24局ネットで放送をスタートする。

プリキュアシリーズの第23弾『名探偵プリキュア!』が、2月1日午前8：30～9：00放送より、ABC テレビ・テレビ朝日系列全国 24局ネットで放送をスタートする。

プリキュア史上初!「探偵」のプリキュアが誕生!!

『名探偵プリキュア!』のモチーフは「探偵」、舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。

テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

あらすじ

【明智あんな】は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生!

誕生日に現れた妖精【ポチタン】と、お部屋にあったペンダントに導かれて

2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…!

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】!

そんな中、事件発生!?

大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい…!

事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!?

困っている人を見逃せない…!

そんな思いから、あんなとみくるは【名探偵プリキュア】に変身‼

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る!

「そのナゾ!キュアット解決!」

そして、あんなは元の時代に戻ることができるのか…!?

キャラクター紹介

キュアアンサー／明智あんな(あけち あんな) (CV：千賀光莉)

2027年からタイムスリップしてやってきた中学2年生の女の子。困っている人がいたら見過ごせない、ウソをつけないまっすぐで思いやりのある性格。考えるよりも直感で答えを出すタイプ。1999年のまことみらい市で出会ったみくると「キュアット探偵事務所」で生活を共にしている。

口癖は「はなまる!」、誕生日は「1月24日」。

キュアアンサーに変身!「どんな謎でもはなまる解決! 名探偵 キュアアンサー!」

キュアミスティック／小林みくる(こばやし みくる) (CV：本渡楓)

不器用だけどまっすぐな中学2年生の女の子。名探偵を目指して、まことみらい市の「キュアット探偵事務所」にやってきたばかり。探偵知識が豊富で誰よりも頑張り屋さん。直感よりも考えて答えを出すタイプ。かわいいものが何よりも大好き。誕生日は「4月22日」。

キュアミスティックに変身!「重ねた推理で笑顔にジャンプ! 名探偵 キュアミスティック!」

キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか(もりあ るるか) (CV：東山奈央)

「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物。誕生日は「11月1日」。

キュアアルカナ・シャドウに変身!「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ!」

キュアエクレール

正体不明の謎のプリキュア。

「解き放て!内なる真実の香り 名探偵 キュアエクレール!」

キャラクター紹介(とりまくキャラクター)

ポチタン (CV：加藤英美里)

キュアアンサーとキュアミスティックのおとも妖精。時間と空間を超える能力を持った「時空の妖精」。タイムスリップで力を使い切って赤ちゃんの姿に。マコトジュエルを集めて元の姿に戻れば、2027年にあんなを帰すことができる…かもしれない。楽しいことが大好きで天真爛漫な性格。好きなものはミルク。

マシュタン (CV：羊宮妃那)

キュアアルカナ・シャドウのおとも妖精。占いでなんでもズバリと言い当てる「占いの妖精」。キュアアルカナ・シャドウと強い絆がある。おしゃれ好きで世話焼きな性格。好きなものはマシュマロ。

シュシュタン

キュアエクレールのおとも妖精。

ジェット先輩 (CV：梶裕貴)

名探偵プリキュアをサポートするプリキットを発明する自称天才博士。妖精姿を見られることが恥ずかしく、人間姿でいることが多い。なんだかんだ優しくて面倒見がいい性格。ジェット先輩と呼ばれてあんなたちからは慕われている。好きなものはキャンディ・甘いもの全般。

楽曲情報

オープニング主題歌は、「ひろがるスカイ!プリキュア」「キミとアイドルプリキュア♪」オープニング主題歌や「わんだふるぷりきゅあ!」エンディング主題歌を担当した石井あみが担当。

エンディング主題歌は、数々のアニメ作品の主題歌を担当し、「キミとアイドルプリキュア♪」のオープニング主題歌を担当した熊田茜音と、ミュージカルや声優としても活躍する増井優花が担当。またエンディングダンスはダンサー・yurinasiaによるパワフルでキュートな振り付けで届ける。

オープニング主題歌「ハートにヒント!名探偵プリキュア!」

歌：石井あみ

作詞：只野菜摘

作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之

編曲：佐々木”コジロー”貴之・K'vin Sakura

エンディング主題歌「なぜ?謎?!ANSWER」

歌：熊田茜音＆増井優花

作詞：青木久美子

作曲・編曲：ハマダコウキ

プロデューサーコメント

多田香奈子(ただ かなこ)プロデューサー(ＡＢＣアニメーション)

自分の力で「真実」をつかみとってほしい。

私たちが作品に込めた、子供たちにむけたメッセージです。

溢れかえる情報と変化が目まぐるしい社会の中で、

自分を見失わないように、意思をもって、未来を切り開いていくこと。

他者を尊重し、思いやりをもって、発言し行動すること。

自分の「本当の想い」＝「真実」と真剣に向き合うこと。

決して簡単なことではありません。

「名探偵プリキュア!」は、自分で見て、感じて、考えて、“本当の答え”を見つけます。

本作で私たちが大切にしているのは、周りに流されず「自分でとことん考える」こと。

その先でたどり着いた未来こそが、自分にとっての「真実」です。

探偵が明らかにする「真実」はどんな時も揺るぎません。

でも、人生における「真実」は、いつだって「自分次第」で変わっていくのです。 1999年にタイムスリップする主人公のあんな。彼女はどんな風に考え、判断し、行動し、2027年という未来で、どんな「真実」をつかみ取るのでしょうか。

ぜひ最後まで一緒に見届けてください。

荒牧壮也(あらまき まさや)プロデューサー(東映アニメーション)

探偵ものといえば完全無欠の絶対的な名探偵が一人存在していて、その名探偵が誰も解くことが出来なかった難事件を華麗に解決することが多いと思います。

しかし、今回はあえて探偵としては駆け出しの子を主人公にしました。

一人では事件を解決することはできない。

だけど、二人いれば…そして仲間が隣にいてくれれば、どんな難しい事件でも解決できる!

ただの探偵ものではない、あきらめない心で仲間と共に成長していき、巨悪へ立ち向かう!

そんな“名探偵プリキュア”を表現したかったためです。

彼女たちが成長していく先でどんな探偵に、プリキュアになっていくのでしょうか。

そして、いったいどのような“答え”を最後に導き出すのでしょうか。

『自分で見て、感じて、“本当”の答えを出す』

そんなテーマに合わせて、作品の中にたくさんの謎を散りばめました。

かつてないほどに“考える”プリキュアです。

ぜひ!プリキュアと一緒に楽しく「推理」をしながら観ていただけると嬉しいです。

スタッフ

シリーズディレクター：川崎弘二

シリーズ構成：村山功

キャラクターデザイン：矢野茜

美術デザイン：今井美紀

チーフ美術：濱野英次

色彩設計：竹澤聡

撮影監督：安西良行

音楽：深澤恵梨香／馬瀬みさき

「名探偵プリキュア!～おうちでおひろめショー～」開催決定!

「名探偵プリキュア!」の見どころをたっぷり紹介する「おうちでおひろめショー」の開催が決定。キュアアンサーとキュアミスティックがプリキュア公式YouTubeチャンネルに登場、「名探偵プリキュア!」をた～っぷり紹介する大紹介映像をはじめ、ダンスレッスンなど盛りだくさん♪初解禁の映像がいち早く見れちゃうかも!?「推理の時間」ではクイズに挑戦して、一緒に名探偵プリキュアを目指そう!

【配信日時】2026年1月31日(土)17:30配信スタート

【出演者】キュアアンサー(cv：千賀光莉)、キュアミスティック(cv：本渡楓)

【配信】プリキュア公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/precure)

※オンライン配信のみの公演となります。

※アーカイブ配信では、一部内容が異なります。

※詳しくは番組公式HPをご覧ください。

大切なあなた♥にがお絵チャレンジ

「大切なあなた♥にがお絵チャレンジ」は、毎週放送のテレビアニメ「名探偵プリキュア!」の中で、みんなのイラストを紹介するコーナー。探偵にとって大事なスキル、「観察力」!自分の目で見て、感じて、考えて、「あなたにとって大切な存在」のにがお絵を描いてみよう。

募集するにがお絵のテーマは、家族 ・お友達 ・一緒に暮らす動物 ・「名探偵プリキュア!」のキャラクター。応募は番組公式HPから。

(C)ABC-A・東映アニメーション