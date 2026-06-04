アース製薬は6月4日、オリジナル恋愛シミュレーションゲーム「ごきげんラブリーデイズ」を特設サイトで配信開始した。対応はスマートフォン・PCブラウザで、料金は無料。配信期間は9月3日まで。

登場キャラの名前を見てみると…

“虫ケア用品”を手がけるアース製薬が、なぜか恋愛ゲームを公開した。しかもキャラクターボイスは、人気声優・梶裕貴がまさかの1人4役で担当。王子様系の「クロ」、弟系の「チャバ」、和風紳士の「ヤマト」、ワイルド系の「ワモン」を、声色だけで演じ分けている。

一見すると“普通の乙女ゲーム”のようにも見えるが、プロフィールをよく見ると、彼らにはアース製薬ならではの“隠された正体”が。好きなもの、嫌いなもののラインアップもなかなか独特で、「暗いジメジメした場所が好き」「ラベンダーの香りが苦手」「冷蔵庫の下が好き」など、読めば読むほど気になる設定が並ぶ。

ゲーム内では、虫の習性や生態を生かしたキャラクターたちの行動によって好感度が上がるという、なかなかクセの強い仕掛けも用意。恋にときめいているはずが、いつの間にか初夏の虫ケア知識まで身についてしまう、アース製薬らしさ全開の内容になっている。

同日には、本作のプロモーションムービーも公開。特設サイトのほか、アース製薬公式X、YouTubeでも視聴できる。ゲームのプロローグ「STORY」には、声に出して読むと気づく“ある仕掛け”も隠されているという。

梶は今回の企画について、「アース製薬さんが恋愛ゲームを作るなんて! と、とにかく驚きました(笑)」とコメント。「1人で“4匹”を演じ分けるのは(おそらく)初めての経験でしたが、キャラクターたちの個性を生かせるよう、しっかりと分析しながら演じさせていただきました」と振り返った。さらに「アース製薬さんならではの、色々な意味でスリリングな恋模様が待っています。ぜひイヤホンをつけて、体験してみてください!」とコメントしている。

このなんともクセつよなゲームの登場に、SNSでは「何度見ても面白すぎるwww」「震えが止まらないです(笑)」「待て待て、最後にカサカサみたいな音も入ってない？笑」「やりたいけどなァ……絶対出るじゃん…」と早くも話題に。

また、梶裕貴1人4役の奮闘に、「熱演すぎて、結末に涙した（ ; ; ）」「相変わらずのイケボ最高でゾクゾク」「梶裕貴さんの1人4役、演じ分けが気になります」といった声も寄せられている。

プレゼント当選者数も「虫」の徹底ぶり

また、ゲーム配信を記念して、アース製薬公式Xでは「#虫ケア用品の日2026」キャンペーンも開始。虫ケア用品と「ごきげんラブリーデイズ」オリジナルアクリルスタンドのセットが合計64人に当たるほか、Wチャンスとして梶裕貴の直筆サイン色紙を合計10人にプレゼントする。