アニメ「黒執事」シリーズは、枢やな氏による同名の漫画を原作とした日本のアニメ作品です。同シリーズは、基本的には原作漫画と同じ内容で構成されていますが、一部アニメオリジナルストーリーが含まれるため、時系列や見る順番に迷う方もいるでしょう。

そこで、本記事では「原作通りの流れで楽しみたい方」と「アニメオリジナルエピソードも視聴したい方」向けに、おすすめの見る順番を2パターン紹介します。「黒執事」シリーズを見る順番に迷う方は、ぜひ参考にしてみてください。

「黒執事」シリーズの公開順と時系列

「黒執事」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開(放映)順と時系列を把握しておきましょう。

「黒執事」シリーズの公開(放映)順

「黒執事」シリーズを公開(放映)順に並べると、次のようになります。

TVアニメ第1期『黒執事』(2008～2009年放映) TVアニメ第2期『黒執事II』(2010年放映) TVアニメ第3期『黒執事 Book of Circus』(2014年放映) OVA『黒執事 Book of Murder』(2015年放映) 劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』(2017年公開) TVアニメ第4期『黒執事 -寄宿学校編-』(2024年放映) TVアニメ第5期『黒執事 -緑の魔女編-』(2025年放映)

アニメ「黒執事」シリーズは、一部原作にないオリジナルストーリーが挿入されていますが、基本的には原作の時系列に沿って放映・公開されています。

ただし、アニメオリジナルストーリーには、原作にはいない新キャラクターが登場します。アニメ2期は作品的にはつながっているものの、オリジナル要素や改変も多いため完全な続編ではなく、パラレルワールドとして視聴したほうが楽しめるでしょう。

「黒執事」シリーズの時系列順

「黒執事」シリーズで描かれている時代は、1888～1889年です(回想シーンを除く)。時系列に沿って展開される「黒執事」シリーズを、原作の巻数に当てはめると次のようになります。

TVアニメ第1期『黒執事』(原作1～5巻 ※一部アニメオリジナルストーリー) TVアニメ第2期『黒執事II』(アニメオリジナルストーリー) TVアニメ第3期『黒執事 Book of Circus』(原作6～8巻) OVA『黒執事 Book of Murder』(原作9～11巻) 劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』(原作11～14巻) TVアニメ第4期『黒執事 -寄宿学校編-』(原作14～18巻) TVアニメ第5期『黒執事 -緑の魔女編-』(原作18～22巻)

アニメシリーズでは、原作にないオリジナルストーリーが追加されていますが、原作の流れに挿入される形で、時系列が前後しない内容となっています。

具体的には、第1期1～6話が切り裂きジャック事件編(原作1～3巻)、7～12話がアニメオリジナル、13～15話が逆さ吊り事件編(原作4～5巻)、16～24話と第2期全話がアニメオリジナル。第3期から再び原作通りの展開となります。

「黒執事」シリーズを見るおすすめの順番

「黒執事」シリーズを見るおすすめの順番を「原作の流れで楽しみたい方向け」と「アニメオリジナルエピソードも視聴したい方向け」の2パターン紹介します。

原作の流れで楽しみたい方におすすめの順番

TVアニメ第1期1～6話『黒執事』 TVアニメ第1期13～15話『黒執事』 TVアニメ第3期『黒執事 Book of Circus』 OVA『黒執事 Book of Murder』 劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』 TVアニメ第4期『黒執事 -寄宿学校編-』 TVアニメ第5期『黒執事 -緑の魔女編-』

原作通りの流れでアニメを楽しみたい方は、第1期の7～12話と16～24話、第2期全話を飛ばして視聴するとよいでしょう。原作にない設定や新キャラクターに混乱したくない方も、ぜひ上記の順番で視聴してみてください。

アニメオリジナルストーリーも視聴したい方におすすめの順番

TVアニメ第1期『黒執事』 TVアニメ第2期『黒執事II』 TVアニメ第3期『黒執事 Book of Circus』 OVA『黒執事 Book of Murder』 劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』 TVアニメ第4期『黒執事 -寄宿学校編-』 TVアニメ第5期『黒執事 -緑の魔女編-』

アニメオリジナルストーリーを、パラレルワールドとして割り切って楽しめる方は、公開順にすべてのエピソードを視聴するとよいでしょう。原作者の枢やな氏はアニメオリジナルの製作にも参加しているため、黒執事の世界にもっと触れたい方にはとくに視聴をおすすめします。

「黒執事」シリーズのあらすじ一覧

ここからは「黒執事」シリーズの作品ごとのあらすじを紹介します。

『黒執事』

あらすじ

舞台は19世紀末のイギリス。セバスチャン・ミカエリスは、シエルが当主を務めるファントムハイヴ伯爵家に有能な執事として仕えていた。傲慢なシエルの命令から使用人たちのフォローまで、あらゆる無理難題を完璧に解決するセバスチャンだったが、その正体は悪魔。そしてシエルもまた、政府の汚れ仕事を請け負う「女王の番犬」という裏の顔があった。

悪魔としてある契約を持ち掛けたセバスチャンは、対価を受け取るため執事に扮してシエルに力を貸すことに。

『黒執事II』

あらすじ

「女王の蜘蛛」と称されるトランシー伯爵家を訪問するシエルとセバスチャン。そこには若き当主のアロイスと、セバスチャンと同じように執事になりきる悪魔のクロードがいた。

シエルとセバスチャンは、いつものように女王の憂いを晴らすため奔走しながら、アロイスとクロードとも対峙することになる。2組の「主人と悪魔」に待つ結末とは……。原作にはない完全アニメオリジナルストーリー。

『黒執事 Book of Circus』

あらすじ

イギリス国内を巡業するサーカス団が、多発中の少年少女行方不明事件に関わっていないか調査するよう、女王に命じられたシエル。セバスチャンの超人的な身体能力を生かしてサーカス団への潜入調査を決行し、団員から情報を集めた結果、幹部たちが誘拐事件に関わっていることを突き止める。

ノアの方舟サーカス団が少年少女を誘拐する理由、そして、事件の黒幕にたどり着いたシエルとセバスチャンは……。

『黒執事 Book of Murder』

あらすじ

シエルがファントムハイヴ邸で開催した正餐会にて、連続殺人事件が発生。あろうことか、悪魔であるセバスチャンまでもが殺害されてしまい、当主であるシエルは疑いの目を向けられる。しかし、屋敷にいた人間には全員何かしらのアリバイがあり、犯人を見つけられずにいた。そんな中、セバスチャンに呼ばれたと話す訪問者が現れる。

その男は、シエルとも面識のあるジェレミー・ラスボーン。ラスボーンは難解な事件の捜査を開始するのだった。

『黒執事 Book of the Atlantic』

あらすじ

死者が蘇るとの噂を耳にして憂う女王陛下。女王の番犬であるシエルは、非合法な人体実験に関する会合が開かれるとの情報をつかみ、セバスチャンと共に豪華客船カンパニア号に乗船する。

シエルは実際に人体蘇生の現場を目撃するが、蘇生した死体が乗客を襲いはじめ船内は大混乱に陥る。その後も、さらなるトラブルに見舞われるシエルは無事、番犬としての務めを果たせるのか……。

『黒執事 -寄宿学校編-』

あらすじ

シエルの次なる潜入先は、名門寄宿学校のウェストン校。謎の失踪を遂げた複数の生徒の中に女王の親族がいたことから、調査が始まった。シエルは生徒、セバスチャンは教師として潜入。「P4」と呼ばれる4人の監督生の存在と、彼らが不在の校長に代わり校内の管理統制に当たっていることを知る。

P4とその寮弟のみが参加を許される「真夜中のお茶会」への潜入を狙い、シエルはらしくない行動に出るのだった。

『黒執事 -緑の魔女編-』

あらすじ

女王の命令を受けたシエルは、使用人一同を引き連れドイツへ。そこでは、人狼の目撃者が不可解な死を遂げるとの噂通り、謎の事件が多発していた。シエル一行は閉鎖的な村で「緑の魔女」と呼ばれるジークリンデ・サリヴァンの屋敷に滞在することに。

とある深夜、人狼の森の調査中に呪いを受けたシエルは、部屋から出られなくなってしまう。セバスチャンは主人に代わり、サリヴァンすら知らなかった村の秘密に迫るのだが……。

『黒執事』の主要キャラクター

「黒執事」シリーズの主要キャラと特徴、担当声優をまとめた表は、次のとおりです。

セバスチャン・ミカエリス(CV:小野大輔) シエルと契約した悪魔。正体を隠して、有能すぎる執事としてファントムハイヴ家に仕える。猫や虎が好き シエル・ファントムハイヴ(CV:坂本真綾) 亡くなった先代に代わるファントムハイヴ家の当主。表向きは玩具やお菓子を扱うファントム社の社長。裏では女王の番犬として公にできない事件解決に尽力 バルドロイ(CV:東地宏樹) ファントムハイヴ家の形式上のシェフだが、料理スキルは非常に低い。戦闘用の銃火器で調理することもあり、完成品の8割は炭 フィニアン(CV:梶裕貴) ファントムハイヴ家に仕える庭師。心優しい少年だが、大木を素手で折るほどの怪力。除草剤を原液で撒いて庭を駄目にしたことも メイリン(CV:加藤英美里) ファントムハイヴ家に仕えるメイド。極度の遠視で眼鏡の度は合わず、ほぼ見えていない。ドジっ娘だが実は狙撃の名手 スネーク(CV:寺島拓篤) 人間と蛇のハーフで寡黙な青年。複数の蛇を飼育しており、意見するときは蛇に代弁させる形で発言する。元々はノアの方舟サーカス団の一員 エリザベス(CV:田中ゆかり) シエルの許嫁。天真爛漫で可憐な少女だが、剣術の腕はピカイチ。ただし、シエルに嫌われたくない一心でその実力を隠していた

『黒執事』とは

枢やな氏原作の『黒執事』は、2006年から『月刊Gファンタジー(スクウェア・エニックス)』にて連載中のダークファンタジー漫画です。復讐心を原動力に動くシエルと、人間の魂を狙う悪魔のセバスチャンという闇深いバディーものではありますが、コミカルな場面も多く、シリアスになりすぎずに楽しめます。

また、作品を通して少しずつ明らかになっていく登場人物たちの過去や秘密が、非常に緻密に作りこまれている点も同作の特徴の一つです。

「黒執事」シリーズを視聴できる動画配信サービス

「黒執事」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年10月時点で「黒執事」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『黒執事』

『黒執事 Book of Circus』

『黒執事 Book of Murder』

『黒執事 Book of the Atlantic』

『黒執事 -寄宿学校編-』

『黒執事 -緑の魔女編-』

U-NEXT

『黒執事』

『黒執事II』

『黒執事 Book of Circus』

『黒執事 Book of Murder』

『黒執事 Book of the Atlantic』

『黒執事 -寄宿学校編-』

『黒執事 -緑の魔女編-』

Hulu

『黒執事』

『黒執事II』

『黒執事 Book of Circus』

『黒執事 -寄宿学校編-』

『黒執事 -緑の魔女編-』

Netflix

『黒執事 Book of the Atlantic』

『黒執事 -緑の魔女編-』

アニオリも含めた「黒執事」シリーズの見る順番を紹介しました

アニメ「黒執事」シリーズを見る際、原作にないエピソードも楽しみたい方は公開順に視聴するとよいでしょう。原作通りの流れで楽しみたい方は、アニメ第1期の7～12話と16～24話、第2期全話を飛ばしての視聴がおすすめです。

「黒執事」シリーズは細かい部分まで作りこまれた作品のため、何度見ても楽しめますし、見るたびに新しい発見があるはず。ぜひ、お好みの順番で繰り返し視聴してみてください。

