ENEOS Powerは2月16日、猫の日（2月22日）を前に、約6,000円分のダンボールを使用した猫専用タワーマンション「ENEOS CAT TOWER」を紹介するWebムービーを公開した。声優の梶裕貴氏がナレーションを担当している。

ENEOS CAT TOWER

キャンペーン割引額に相当する6,000円分の段ボールで制作

同社が展開する「新生活乗り換えキャンペーン」では、ENEOSでんきへの新規申し込みで電気料金が最大6,000円割引となることをアピールしている。今回の企画では、1箱60.8円のダンボール98箱、割引額相当の約6,000円分相当を使用し、高さ2.3m／幅1.5mの猫専用タワーマンションを制作したという。





公開されたWebムービーより

制作された「ENEOS CAT TOWER」はオール電化仕様で、床暖房を備えるほか、全12邸の居住スペース、入居者専用の爪とぎエントランス、屋上庭園などを設けている。縦方向の移動にはエレベーターを設置せず、螺旋階段を採用しているとのことだ。

ENEOS Powerは2月19日から22日まで、東京・豪徳寺エリアの「波線（gallery&space）」で、この「ENEOS CAT TOWER」の実物展示イベント「ENEOS CAT TOWER にゃい覧会」を開催する。入場は無料で、猫同伴での来場も可能。会場ではWebムービーの上映に加え、梶裕貴氏による音声ガイドも用意されるという。期間中は、東急世田谷線の車内窓上広告を「ENEOS CAT TOWER」仕様で展開する予定とのことだ。

実物展示イベント「ENEOS CAT TOWER にゃい覧会」のイメージ

東急世田谷線で掲出される「ENEOS CAT TOWER」仕様の車内窓上広告（イメージ）

この企画は、「でんきで、快適。」シリーズの第2弾に位置付けられる。前作「でんきで快適！精霊馬パレード」では、最大6,000円割引のメリットを278体のキュウリとナスで表現し、公式Xへの投稿で2,895万インプレッションを記録したという。

ENEOSでんきの新生活乗り換えキャンペーンは1月28日から4月22日まで開催中。この期間中にENEOSでんきを新規で申し込むと、12カ月間で最大6,000円の電気料金割引が適用される。

ENEOSでんき「ENEOS CAT TOWER」動画